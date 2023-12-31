Diş sağlığı sorunlarından en yaygınlara diş etlerinde karşılaşılan ağrı ve iltihaplardır. Diş eti ağrısını hafifletmek ve iltihabı geçirmek için bazı doğal karışımlar mevcut. Peki, diş eti ağrısı nasıl geçer? Diş eti iltihabı tedavisi nedir?

Diş eti iltihapları zaman zaman bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan ağrılı rahatsızlıklara neden olabilir. Bu gibi durumlarda diş etlerinde gözlemlenen şişlik, kızarıklık veya diş hassasiyeti gibi durumlarda evde uygulanabilecek bazı doğal karışımlar mevcut.



Diş eti sorunlarında herhangi bir işlem yapmada önce uzman bir hekime danışmalısınız.

DİŞ ETİ İLTİHABI İÇİN DOĞAL KARIŞIM

Malzemeler:

- 1 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı sumak

- 12 adet karanfil

- Yarım limon

Yapılışı:

Listede yer alan malzemeleri sırasıyla bir cezveye ekleyin. Limonu parçalara ayırarak da koyabilirsiniz.

Cezveye eklediğiniz malzemeleri dakika ocakta kaynamaya bırakın. Karışımın ılımasını bekledikten sonra yutmamak kaydıyla gargara yapın.

Gargarayı yaparken tüm diş etlerine temas etmesine dikkat edin.



Karışımın sabah akşam uygulayabilirsiniz.

Olası bir sağlık sorunu yaşamamak için uzman hekime danışmanızı öneriyoruz.