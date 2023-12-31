AYVA TATLISI VE PANCAR TURŞUSU

Ayva tatlısını pancarla birlikte pişirince pancarın hem tadını hem de rengini alıyor ve çok güzel oluyor. Pancarla pişmiş ayva tatlısını ilk kez değerli dostumuz @zergelem__guliyeva ‘da yemiştik ve çok beğenmiştik, artık biz de ayva mevsiminde yapıyoruz.
Pancarları daha sonra bir kavanoza alıp turşu yapıyoruz.
Ayva Tatlısı:
3 adet ayva, 4 adet orta boy pancar
Ayvaların kabukları soyulur ve ortadan ikiye bölünür, tencereye alınır. Pancarların da kabukları soyulur ve turşu boyutlarında doğranarak ayvaların üstüne serpiştirilir. 1 bardak su eklenerek kısık ateşte pişirilir.
Pancar turşusu:
4 adet orta boy pancar, 2 diş sarımsak, yarım büyük boy çay bardağı sirke, yarım tatlı kaşığı kaya tuzu.
Ayva ile pişen pancarlar kavanoza alınır. Sarımsak, tuz ve sirke de kavanoza koyulur. Kavanoz içme suyuyla doldurulur. Kapağı kapanarak fermantasyona bırakılır. 10 gün sonra tadına bakılarak fermente olduysa yenebilir.
Healthline beslenme sitesinde (1) ayvanın yararları şöyle sıralanmış:
1- Besin açısından zengindir.
2- Güçlü antioksidanlar içerir.
3- Hamilelikte oluşan mide bulantısına iyi gelebilir.
4- Sindirim sıkıntılarını rahatlatır.
5- Mide ülserlerine iyi gelebilir.
6- Reflü semptomlarını azaltabilir.
7- Bazı alerjik reaksiyonlardan korur.
8- Bağışıklık fonksiyonlarını destekler.
Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/what-is-quince-fruit#How-to-eat-them
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.