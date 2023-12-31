AYVA TATLISI VE PANCAR TURŞUSU

A. Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Ayva tatlısını pancarla birlikte pişirince pancarın hem tadını hem de rengini alıyor ve çok güzel oluyor. Pancarla pişmiş ayva tatlısını ilk kez değerli dostumuz @zergelem__guliyeva ‘da yemiştik ve çok beğenmiştik, artık biz de ayva mevsiminde yapıyoruz.

Pancarları daha sonra bir kavanoza alıp turşu yapıyoruz.

Ayva Tatlısı:

3 adet ayva, 4 adet orta boy pancar

Ayvaların kabukları soyulur ve ortadan ikiye bölünür, tencereye alınır. Pancarların da kabukları soyulur ve turşu boyutlarında doğranarak ayvaların üstüne serpiştirilir. 1 bardak su eklenerek kısık ateşte pişirilir.

Pancar turşusu:

4 adet orta boy pancar, 2 diş sarımsak, yarım büyük boy çay bardağı sirke, yarım tatlı kaşığı kaya tuzu.

Ayva ile pişen pancarlar kavanoza alınır. Sarımsak, tuz ve sirke de kavanoza koyulur. Kavanoz içme suyuyla doldurulur. Kapağı kapanarak fermantasyona bırakılır. 10 gün sonra tadına bakılarak fermente olduysa yenebilir.

Healthline beslenme sitesinde (1) ayvanın yararları şöyle sıralanmış:

1- Besin açısından zengindir.

2- Güçlü antioksidanlar içerir.

3- Hamilelikte oluşan mide bulantısına iyi gelebilir.

4- Sindirim sıkıntılarını rahatlatır.

5- Mide ülserlerine iyi gelebilir.

6- Reflü semptomlarını azaltabilir.

7- Bazı alerjik reaksiyonlardan korur.

8- Bağışıklık fonksiyonlarını destekler.

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/what-is-quince-fruit#How-to-eat-them