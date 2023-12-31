31 Ara 2023 - 20:32 - Asayiş

AFAD duyurdu: Hakkari peş peşe üç depremle sallandı

AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk depremin ardından kent büyüklükleri 3,5 ve 4,5 olan iki depremle daha sallandı.