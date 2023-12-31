- Asayiş

AFAD duyurdu: Hakkari peş peşe üç depremle sallandı

AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk depremin ardından kent büyüklükleri 3,5 ve 4,5 olan iki depremle daha sallandı.
AFAD duyurdu: Hakkari peş peşe üç depremle sallandı mask

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 ve 3,5 büyüklüğünde art arda deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın verilerine göre, saat 19.37'de merkez üssü, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 ve 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
# Deprem

31 Ara 2023 - 20:32 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.514.386 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL