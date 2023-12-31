Araç takla attı: 1'i çocuk 7 yaralı

Kaza, D-100 karayolu İstanbul istikameti Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden O.K. idaresindeki hafifi ticari araç, Y.K. hakimiyetindeki panelvan ve E.K. yönetimindeki 41 BR 108 plakalı tır zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan hafifi ticari araç hurdaya döndü. Kazada hafif ticari araçtaki sürücü O.K. ile 1'i çocuk 6 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaralılar sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı hastanelere sevk edildi.
Kaza sebebiyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
Kaza, D-100 karayolu İstanbul istikameti Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden O.K. idaresindeki hafifi ticari araç, Y.K. hakimiyetindeki panelvan ve E.K. yönetimindeki 41 BR 108 plakalı tır zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan hafifi ticari araç hurdaya döndü. Kazada hafif ticari araçtaki sürücü O.K. ile 1'i çocuk 6 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaralılar sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı hastanelere sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.