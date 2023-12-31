Kanlı yılbaşı: 3 kişi hayatını kaybetti

Niğde'de Ramazan Gök, husumetli olduğu akrabası Abdullah Gül ile Ramazan Gökün yanına gitti. Gök, kıraathanede tartıştığı Gül ile Ramazan Gökü tabancayla vurup kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gül ile Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAYI ÖĞRENDİLER, EVİ BASTILAR
Olayı öğrenen Gül ve Gökün yakınları B.G. ile İ.G., cinayet şüphelisi Ramazan Gökün evine gitti. 2 şüpheli, evde karşılaştığı Gökü av tüfeğiyle öldürüp kaçtı. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerden İ.G.yi gözaltına aldı. İ.G. jandarma karakoluna götürülürken, firari B.G.nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Öte yandan olay yerinde incelemede bulunan Vali Cahit Çelik, "Yılın son gününde üzüntü verici bir olayla karşılaştı. Aynı aile içerisinde çıkan silahlı kavgada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Olaya karışanlardan biri yakalandı, diğerini yakalama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.