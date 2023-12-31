Kanlı yılbaşı: 3 kişi hayatını kaybetti

Niğde'de Ramazan Gök, husumetli olduğu akrabası Abdullah Gül ile Ramazan Gökün yanına gitti. Gök, kıraathanede tartıştığı Gül ile Ramazan Gökü tabancayla vurup kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gül ile Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYI ÖĞRENDİLER, EVİ BASTILAR

Olayı öğrenen Gül ve Gökün yakınları B.G. ile İ.G., cinayet şüphelisi Ramazan Gökün evine gitti. 2 şüpheli, evde karşılaştığı Gökü av tüfeğiyle öldürüp kaçtı. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerden İ.G.yi gözaltına aldı. İ.G. jandarma karakoluna götürülürken, firari B.G.nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan olay yerinde incelemede bulunan Vali Cahit Çelik, "Yılın son gününde üzüntü verici bir olayla karşılaştı. Aynı aile içerisinde çıkan silahlı kavgada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Olaya karışanlardan biri yakalandı, diğerini yakalama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu