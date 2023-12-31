Başkan Hürriyet: Her zaman halkımızın hizmetindeyiz

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı; “ Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılında güzel ilçemizin dört bir yanına yepyeni eserler kazandırmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla insanımıza dokunan birçok çalışmayı halkımızın hizmetine sunduk. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır, üretimle dolu bir seneyi geride bıraktık. İnsanlarımızın yüzünü güldürebilmek adına var gücümüzle çaba harcadık.

“HER ZAMAN HALKIMIZIN HİZMETİNDEYİZ”

Her zaman siyaset üstü bir bakış açısıyla hareket etmeye özen gösterdik. Tamamen hizmet odaklı olarak çalıştık. 2023’te de görevde olduğumuz geçmiş yıllarda olduğu gibi çocukların, kadınların, gençlerin, dezavantajlı grupların, İzmitli çınarların belediyesi olma gayretiyle hareket ettik. Birçok projemizin onların hayatlarına rahatlık katmak adına hayata geçirdik.

“ CUMHURİYET DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKTIK”

Sosyal belediyecilik örneği projelerimizin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif anlamda da birçok katma değer yarattık. Vatandaşlarımıza sanatın, kültürün her alanından faydalanabilecekleri alanlar oluşturduk. 2023’ü Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkarak ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması adına çalışmalarla geçirdik. Tarıma ve üretime verdiğimiz destekleri arttırdık. Her zaman üreticinin yanında olduk.

“HOŞ GELDİN 2024”

İnsana dokunan bu değerli tüm çalışmalarımız 2024 yılında da artarak devam edecek. 2024 yılının adalet, huzur, sağlık, mutluluk, sevgi diliyorum. İzmit Belediyesi olarak yeni yılda da her zaman olduğu gibi halkımızın yanında olacağız. Yeni yılın geride bıraktığımız seneden çok daha güzel bir olması dileğiyle, hep birlikte nice güzel senelere. Hoş geldin 2024”