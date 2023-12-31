Maske ve 100 yıllık balosu…

Yeni Türkü…
Maskeli balo…
Yılların eskimeyen şarkısı…
Bu ülkeye cuk oturan bir şarkı…
Eskimez…
Eskimeyecek…
Klasik…
Öyle değil mi ama?..
*
Abartmıyorum…
Ülke maskeli baloya evrildi…
Atatürk’ün Cumhuriyet Balolarının üzerinden 100 yıl geçti, biz adamı da balosunu da tartışıyoruz hala…
*
Sonuç…
CHP en alevisini, en devrimcisini yedi…
Devrimci, yorulmayan demokrat Ahmet Kaya’ya, çatal-bıçakla saldıran yavşak, sahtekar kumarbazlar ‘Binlerce Dansöz’ edasıyla Memleketim şarkısını harmanlayıp, Ay Yıldız naraları atarken, fahişe kahramanlar, kağıttan sanatçılar malı götürdü…
Dedim ya maskeli balo bu…
100 yıl değil 500 yıl daha sürer bu balo, bu coğrafyada…
Çünkü zulüm 1492’de Kolomb’un keşfiyle Karayipler’de başladı…
(Park Kafe karalamaları)…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Şakir - Başörtülülere olmadık zülümlerin yapıldığı zamanlarda ;Ahmet Kaya adam gibi onların yanında ve haklarını savundu,ona çatal fırlatan kıbrısın müdavim kumarbazları,şimdi beş parasız paçavra bir vaziyette.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.