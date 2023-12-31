Maske ve 100 yıllık balosu…

Yeni Türkü…

Maskeli balo…

Yılların eskimeyen şarkısı…

Bu ülkeye cuk oturan bir şarkı…

Eskimez…

Eskimeyecek…

Klasik…

Öyle değil mi ama?..

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Abartmıyorum…

Ülke maskeli baloya evrildi…

Atatürk’ün Cumhuriyet Balolarının üzerinden 100 yıl geçti, biz adamı da balosunu da tartışıyoruz hala…

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Sonuç…

CHP en alevisini, en devrimcisini yedi…

Devrimci, yorulmayan demokrat Ahmet Kaya’ya, çatal-bıçakla saldıran yavşak, sahtekar kumarbazlar ‘Binlerce Dansöz’ edasıyla Memleketim şarkısını harmanlayıp, Ay Yıldız naraları atarken, fahişe kahramanlar, kağıttan sanatçılar malı götürdü…

Dedim ya maskeli balo bu…

100 yıl değil 500 yıl daha sürer bu balo, bu coğrafyada…

Çünkü zulüm 1492’de Kolomb’un keşfiyle Karayipler’de başladı…

(Park Kafe karalamaları)…