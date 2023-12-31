Kocaeli'de ekmek ve simitte zamlı fiyatlar başladı!

Günden güne artan hayat pahalılığı bütün ürünleri etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Pastacılar Börekçiler Yufkacılar Çikolata Şeker Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf Odası ise tüm unlu mamuller için yüzde 25’lik bir zam talep etti ve bu talebi yönetim kuruluna iletti. Fırıncılar Odası da ekmek zammı talebini birliğe iletti.KESOB’un gerçekleştirdiği toplantı neticesinde Kocaeli’de yeni simit fiyatları 10 liradan 12.5 liraya yükselirken ekmeğin yeni fiyatı 8 TL oldu. Zamlı fiyat yarın( 1 Ocak) itibariyle geçerli oluyor.