31 Ara 2023 - 23:23- Ekonomi G:

Kocaeli'de ekmek ve simitte zamlı fiyatlar başladı!

Kocaeli'de gelen zamla ekmek 8 TL olurken simit 12,5 TL oldu. Zamlı fiyatlar 1 Ocak 2024 itibariyle uygulanmaya başlayacak.

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Kocaeli'de ekmek ve simitte zamlı fiyatlar başladı! mask

Günden güne artan hayat pahalılığı bütün ürünleri etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Pastacılar Börekçiler Yufkacılar Çikolata Şeker Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf Odası ise tüm unlu mamuller için yüzde 25’lik bir  zam talep etti ve bu talebi yönetim kuruluna iletti. Fırıncılar Odası da  ekmek zammı talebini birliğe iletti.KESOB’un gerçekleştirdiği toplantı neticesinde Kocaeli’de  yeni simit fiyatları 10 liradan 12.5 liraya yükselirken ekmeğin yeni fiyatı 8 TL  oldu. Zamlı fiyat yarın( 1 Ocak) itibariyle geçerli oluyor.
# Ekmek, Zam, simit, yeni, oldu, 1 Ocak

31 Ara 2023 - 23:23 - Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

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