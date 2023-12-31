Günden güne artan hayat pahalılığı bütün ürünleri etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Pastacılar Börekçiler Yufkacılar Çikolata Şeker Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf Odası ise tüm unlu mamuller için yüzde 25’lik bir zam talep etti ve bu talebi yönetim kuruluna iletti. Fırıncılar Odası da ekmek zammı talebini birliğe iletti.KESOB’un gerçekleştirdiği toplantı neticesinde Kocaeli’de yeni simit fiyatları 10 liradan 12.5 liraya yükselirken ekmeğin yeni fiyatı 8 TL oldu. Zamlı fiyat yarın( 1 Ocak) itibariyle geçerli oluyor.
31 Ara 2023 - 23:23- Ekonomi Güncelleme:
Kocaeli'de ekmek ve simitte zamlı fiyatlar başladı!
Kocaeli'de gelen zamla ekmek 8 TL olurken simit 12,5 TL oldu. Zamlı fiyatlar 1 Ocak 2024 itibariyle uygulanmaya başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.