Kocaelispor korktu mu ?..

Suudi Arabistan’ın Atatürk ve milli marşımıza savaş sebebi sayılabilecek kadar çirkin davranışı tüm dünyada öfke uyandırdı. Ancak Türkiye’de olay muhalefet iktidar kavgasına dönüşürken, asıl gündemin ekseni kaydırıldı. Atatürk kenti İzmit’in sembolü Kocaelispor, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye, başta Beşiktaş olmak üzere tüm kulüplerin destek verdiği ortamda herhangi bir destekte bulunmadı. Sadece dolaylı bir şekilde. Baskılardan kurtulmak için Kocaelispor görseli paylaşan Kocaelispor kulübü, maçla ilgili herhangi bir yorumda bulunamadı. Büyükşehir belediyesini küstürmemek olarak yorumlanan bu olay, Kocaeli Stadyumu’nda Atatürk Posteri asılmaması olayını hatırlattı.