31 Ara 2023 - 23:30- Spor G:

Kocaelispor korktu mu ?..

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kocaelispor korktu mu ?.. mask

Suudi Arabistan’ın Atatürk ve milli marşımıza savaş sebebi sayılabilecek kadar çirkin davranışı tüm dünyada öfke uyandırdı. Ancak Türkiye’de olay muhalefet iktidar kavgasına dönüşürken, asıl gündemin ekseni kaydırıldı. Atatürk kenti İzmit’in sembolü Kocaelispor, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye, başta Beşiktaş olmak üzere tüm kulüplerin destek verdiği ortamda herhangi bir destekte bulunmadı. Sadece dolaylı bir şekilde. Baskılardan kurtulmak için Kocaelispor görseli paylaşan Kocaelispor kulübü, maçla ilgili herhangi bir yorumda bulunamadı. Büyükşehir belediyesini küstürmemek olarak yorumlanan bu olay, Kocaeli Stadyumu’nda Atatürk Posteri asılmaması olayını hatırlattı.
# türkiye, Galatasaray, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Kocaelispor

31 Ara 2023 - 23:30 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.514.386 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL