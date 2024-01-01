Yeni yılın ilk kazası Yenişehir'de: 2 ağır yaralı

Alınan bilgiye göre İzmit Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Yenişehir tramvay durağı mevkisinde hemzemin geçit üzerinden Şehit Kazım Sokak’a dönüş yapmak isteyen B.G. idaresindeki 41 RU 424 plakalı hafif ticari araç, tramvay yolu üzerinde seyir halinde olan M.D. idaresindeki 34 AR 1732 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken sürücü M.D. ile arkasında yolcu olarak bulunan F.Ü. aracın altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tramvay seferleri aksadı

Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin çalışmaları ile aracın altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan F.Ü. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne, sürücü M.D. ise Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı bir süre trafiğe kapanırken tramvay seferleri de aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tramvay seferleri devam ederken ulaşım da normale döndü. Hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.