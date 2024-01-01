Emniyet Müdürü Karaduman yılbaşında İzmit sokaklarında

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yılbaşında asayiş ve güvenliğin sağlanması için güvenliği en üst seviyeye çıkardı. Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman yeni yıla saatler kala gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi.Karaduman, Kocaeli emniyeti olarak asıl hedefin suçu işlenmeden önlem almak olduğunu söyledi.