Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yılbaşında asayiş ve güvenliğin sağlanması için güvenliği en üst seviyeye çıkardı. Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman yeni yıla saatler kala gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi.Karaduman, Kocaeli emniyeti olarak asıl hedefin suçu işlenmeden önlem almak olduğunu söyledi.
01 Oca 2024 - 02:25- Asayiş Güncelleme:
Emniyet Müdürü Karaduman yılbaşında İzmit sokaklarında
Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman yeni yıla saatler kala İzmit'te asayiş noktalarını ziyaret etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.