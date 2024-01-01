01 Oca 2024 - 02:25- Asayiş G:

Emniyet Müdürü Karaduman yılbaşında İzmit sokaklarında

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman yeni yıla saatler kala İzmit'te asayiş noktalarını ziyaret etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Emniyet Müdürü Karaduman yılbaşında İzmit sokaklarında mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yılbaşında asayiş ve güvenliğin sağlanması için güvenliği en üst seviyeye çıkardı. Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman yeni yıla saatler kala gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi.Karaduman, Kocaeli emniyeti olarak asıl hedefin suçu işlenmeden önlem almak olduğunu söyledi.
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01 Oca 2024 - 02:25 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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