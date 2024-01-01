Kocaeli’de 2024’ün ilk bebeği ‘Aybike’ oldu

2024 yılında Kocaeli’de dünyaya gelen ilk bebek Şule ve Mustafa Örengül çiftinin kız bebekleri Aybike oldu. Çiftin ikinci bebeği olan Aybike, 3 kilogram 310 gram ağırlığında 5 santimetre boyunda doğdu. Kocaeli Şehir Hastanesi’nde dünyaya gözlerini açan bebeğini kucağına alan anne, unutulmaz anlar yaşadı. Yaşadığı duyguları kelimelerle tarif edemediğini söyleyen anne Örengül, “Çok mutluyum sağlıklı bir şekilde bebeğimizi dünyaya getirdik. Gerek hastane çalışanları olsun gerekse doktorumuz, ebelerimize ve hemşerilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

“Böyle bir günde dünyaya gelmesi bizi daha da mutlu etti”

İlk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan baba Mustafa Örengül, “Yılın ilk bebeği böyle bir günde dünyaya gelmesi bizi daha da mutlu etti. Bakanlık, şehir hastanesi personelinin verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel ağırlandım” diye konuştu.

"Aybike bebek de sağlıklı bir şekilde doğdu"

Yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni eden, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Oktay Şahin, “Şule hanım 39 haftalık gebeydi ağrı şikayetiyle başvurdu. Doğum sancılarının başlaması üzerine doğuma aldık. Normal yollarla güzel bir doğum gerçekleştirdik. Aybike bebek de sağlıklı bir şekilde doğdu. Aileye ve bebeğe Allah uzun ömürler versin bol şanslar diliyorum. Yeni yılın ilk bebeği olması bizlere mutluluk getirdi. Ailesini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yeni yılın ilk bebeği doğdu”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal “Kocaeli Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Şule ve Mustafa çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice nice yeni yıllar göresin Aybike bebek” ifadelerine yer verdi.