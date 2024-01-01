YILIN SPORCUSU: DERYA ŞANLITÜRK

Hakem koşusunda erkeklerin derecesini yakaladığı için Türkiye Kupası ve profesyonel liglerde hakemlik yapabilen tek kadın, Doruktakiler-2023 Yılın Sporcusu Derya Şanlıtürk, oyların tamamına yakınını alarak kürsüde zirveye çıktı…

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİYDİ… BELEDİYE KURSLARIYLA SPORA BAŞLADI…

Ankara Altındağ’da doğdu, Kocaelili oldu… Derya Şanlıturk Ankara Altındağ doğumlu. Babası Karamanlı, annesi Yozgatlı… 7 Kasım 1987 doğumlu. Okul takımlarında voleybol oynadı. Okul öncesi öğretmenliği okudu. İşte Derya Şanlıtürk’ün nefes kesen biyografisi… Öğrencilik yıllarında voleybol antrenörlüğü yaptı. Basketbol Türkiye yıldızlar şampiyonasında masa hakemliğinde görev aldı. Voleybol hakemliği yaptı. Futbol hakemliğine başladı. Bölgesel ligde voleybol oynadı. Voleybol, Badminton, Satranç antrenörlük belgeleri var.

ANASINIFINI ÖĞRETMENLİĞİNE ATANDI…

Kocaeli’de anasınıfı öğretmeni olarak atanıp, göreve başladı. Güreş Türkiye şampiyonasına katıldı. Ragbi sporuna başladı. Kocaeli Üniversitesi’nin Ragbi takımı ile Türkiye 2’nciliği kazandı. Milli takıma seçildi. Beach ragbi branşında Moldova’da 2020 yılında ülkemizi temsil etti. 2014 yılında kadın bölgesel yardımcı hakemliğine terfi etti. Erkek dereceleri koştuğu için 3. Lig, 2. Lig, Ziraat kupası maçlarında görev alıyor. Futbol oynuyor. Karşıyaka koleji futbol takımında halen sol bek mevkiinde kaptan oyuncu olarak görev alıyor. Sporu çok sevdiği için yeniden üniversite okudu. Sakarya üniversitesi Beden eğitimi öğretmenliği bölümünü bitirip, beden eğitimi öğretmeni olarak Bayraktar Ortaokulundan sonra Mehmet Akif Ersoy Anadolu Kız İmam Hatip lisesi proje okulunda Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor. Okulda aktif olarak voleybol, futsal, ragbi, masa tenisi, bocce takımları çalıştırıyor.