DORUKTAKİLER 2023 belli oldu

Gazetemiz tarafından her yıl geleneksel tekrarlanan ve belirlenen alanlarının en iyileri olarak tespit edilen adaylar tarafından belirlenen DORUKTAKİLER ödül töreninin 2023 yılı değerlendirmeleri geçtiğimiz gün gerçekleşti. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Burhan Kasım Meclis Salonunda düzenlenen Büyük Jüri Toplantısında oylamalar yapıldı ve alanlarında başarılı bulunan kişi ve kurumlar belirlendi.

OYLAMA YAPILAN KATEGORİLER

DORUKTAKİLER değerlendirmeleri kapsamında bu sene “Yılın Bilim İnsanı”, “Yılın Muhtarı”, “Yılın Esnafı”, “Yılın Sağlıkçısı”, “Yılın Sivil Toplum Örgütü”, “Yılın Polisi”, “Yılın Sanatçısı”, “Yılın Sanayi Kuruluşu”, “Yılın Girişimcisi”, “Yılın İş İnsanı”, “Yılın Profesyonel Yöneticisi”, “Yılın Markası”, “Yılın Çevrecisi”, “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi”, “Yılın Eğitimcisi” ve “ Yılın Sporcusu” kategorilerinde belirlenen adaylar arasında en iyi kişi ve kurumlar arasında oylama yapıldı.

KİŞİ VE KURUMLAR BELLİ OLDU

Belirlenen adayların gerekçeleri gazetemiz yazarlarından Mustafa Küpçü’nün yaptığı sunumla katılımcı Büyük Jüri Üyelerine sunuldu. Önceden belirlenen adaylar hakkındaki bilgilendirmenin ardından jüri heyeti tarafından oylama yapıldı, ardından çıkan sonuçla alanlarında en başarılı kişi ve kurumlar belirlendi.

KOCAELİ GAZETESİ

DORUKTAKİLER 2023 SONUÇLARI

YILIM BİLİM İNSANI

Prof. Dr. Savaş CEYLAN

KOÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

YILIN MUHTARI

Habibe DEMİROĞLU AKSOY

İzmit Hatip Mahallesi Muhtarı

YILIN ESNAFI

Muzaffer YAZICI

Gönül Terzihanesi Sahibi

YILIN SAĞLIKÇISI

Uzm. Dr. Songül ÇUHADAROĞLU BÜYÜKKALE

Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Uzmanı

YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı (KYÖV)

YILIN SANATÇISI

Işıl Ezgi ÇELİK

CapitArt Direktörü

YILIN SANAYİ KURULUŞU

KALİBRE Boru A.Ş.

YILIN GİRİŞİMCİSİ

Tolga KISACIKOĞLU

Galva Metal Yönetim Kurulu Başkanı

YILIN İŞ İNSANI

Ece Aslı KOCABAŞ

Leda İlk Yardım Eğitim Kurumları, LedaFizyorom Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Salvevo İlaç Kimya Sanayi Sahibi

YILIN PROFESYONEL YÖNETİCİSİ

Atila YENİŞEN

METRO Grup Orta Avrupa Sorumlusu

YILIN MARKASI

Önder Kuruyemiş (Feridun ÖNDER)

YILIN ÇEVRECİSİ

Vicdan KARABUDAK

Ayhan KARABUDAK

YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Gazeteci-Yazar Mustafa ERANIL

YILIN EĞİTİMCİSİ

Güllü YAMAN

Kandıra Kefken Şehit Oğuz Kır İlkokulu Sınıf Öğretmeni

YILIN POLİSİ

Caner BİRCAN

Kocaeli Narkotik Şube Müdürlüğü

ZANAATINI YAŞATANLAR

İlyas BAYKAL

Vehbi KESKİN

Abdullah ÇELİK

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Feyzullah Yavuz ULUGÜN

Oğuz KALELİOĞLU

İsmail SARICA

Gazetemiz başyazarı Tanzer Ünal, Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, Genel Müdürümüz Erkan Ünal ile çok sayıda davetli programa katıldı.

Düzenlenen oylama öncesinde verilen kokteylde tüm konuklar ağırlandı, programa çok sayıda davetli katıldı.

Programın sunuculuğunu gazetemiz yazarlarından Mustafa Küpçü yaptı.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ve eşi, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, eski İl Kültür Müdürü Adnan Zamburkan ile çok sayıda davetli programda hazır bulundu.

Gerçekleşen oylama öncesinde Büyük Jüri Üyeleri adaylar hakkındaki sunumu büyük bir dikkatle dinledi.

Gazetemizin düzenlenen DORUKTAKİLER 2023 değerlendirmelerinin yapıldığı Büyük Jüri oylamasına büyük ilgi gösterildi.

Kent genelinden çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkan ve yöneticileri düzenlenen oylamada hazır bulundu.

KYÖV Başkanı Şerin Ünan, eski İl Kültür Müdürü Adnan Zamburkan, CHP’li İzmit Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Erol ve CHP’nin eski il başkanlarından Cengiz Sarıbay da programda oylarını kullandılar.

CHP İl Başkanı Bülent Sarı ile programa katılan konuklar sunumları dikkatle dinledikten sonra tercihlerini yaptılar.

Toplantıda kullanılan oylar; Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, ADD Kocaeli Şube eski Başkanı Taylan Katak ve gazetemiz yazarlarından Oğuz Tokgöz tarafından sayıldı ve sonuçlar belli oldu.