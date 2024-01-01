DORUKTAKİLER 2023 belli oldu

Gazetemiz tarafından her yıl geleneksel tekrarlanan ve belirlenen alanlarının en iyileri olarak tespit edilen adaylar tarafından belirlenen DORUKTAKİLER ödül töreninin 2023 yılı değerlendirmeleri geçtiğimiz gün gerçekleşti. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Burhan Kasım Meclis Salonunda düzenlenen Büyük Jüri Toplantısında oylamalar yapıldı ve alanlarında başarılı bulunan kişi ve kurumlar belirlendi.
OYLAMA YAPILAN KATEGORİLER
DORUKTAKİLER değerlendirmeleri kapsamında bu sene “Yılın Bilim İnsanı”, “Yılın Muhtarı”, “Yılın Esnafı”, “Yılın Sağlıkçısı”, “Yılın Sivil Toplum Örgütü”, “Yılın Polisi”, “Yılın Sanatçısı”, “Yılın Sanayi Kuruluşu”, “Yılın Girişimcisi”, “Yılın İş İnsanı”, “Yılın Profesyonel Yöneticisi”, “Yılın Markası”, “Yılın Çevrecisi”, “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi”, “Yılın Eğitimcisi” ve “ Yılın Sporcusu” kategorilerinde belirlenen adaylar arasında en iyi kişi ve kurumlar arasında oylama yapıldı.
KİŞİ VE KURUMLAR BELLİ OLDU
Belirlenen adayların gerekçeleri gazetemiz yazarlarından Mustafa Küpçü’nün yaptığı sunumla katılımcı Büyük Jüri Üyelerine sunuldu. Önceden belirlenen adaylar hakkındaki bilgilendirmenin ardından jüri heyeti tarafından oylama yapıldı, ardından çıkan sonuçla alanlarında en başarılı kişi ve kurumlar belirlendi.
KOCAELİ GAZETESİ
DORUKTAKİLER 2023 SONUÇLARI
YILIM BİLİM İNSANI
Prof. Dr. Savaş CEYLAN
KOÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
YILIN MUHTARI
Habibe DEMİROĞLU AKSOY
İzmit Hatip Mahallesi Muhtarı
YILIN ESNAFI
Muzaffer YAZICI
Gönül Terzihanesi Sahibi
YILIN SAĞLIKÇISI
Uzm. Dr. Songül ÇUHADAROĞLU BÜYÜKKALE
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Uzmanı
YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ
Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı (KYÖV)
YILIN SANATÇISI
Işıl Ezgi ÇELİK
CapitArt Direktörü
YILIN SANAYİ KURULUŞU
KALİBRE Boru A.Ş.
YILIN GİRİŞİMCİSİ
Tolga KISACIKOĞLU
Galva Metal Yönetim Kurulu Başkanı
YILIN İŞ İNSANI
Ece Aslı KOCABAŞ
Leda İlk Yardım Eğitim Kurumları, LedaFizyorom Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Salvevo İlaç Kimya Sanayi Sahibi
YILIN PROFESYONEL YÖNETİCİSİ
Atila YENİŞEN
METRO Grup Orta Avrupa Sorumlusu
YILIN MARKASI
Önder Kuruyemiş (Feridun ÖNDER)
YILIN ÇEVRECİSİ
Vicdan KARABUDAK
Ayhan KARABUDAK
YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Gazeteci-Yazar Mustafa ERANIL
YILIN EĞİTİMCİSİ
Güllü YAMAN
Kandıra Kefken Şehit Oğuz Kır İlkokulu Sınıf Öğretmeni
YILIN POLİSİ
Caner BİRCAN
Kocaeli Narkotik Şube Müdürlüğü
ZANAATINI YAŞATANLAR
İlyas BAYKAL
Vehbi KESKİN
Abdullah ÇELİK
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
Feyzullah Yavuz ULUGÜN
Oğuz KALELİOĞLU
İsmail SARICA
Gazetemiz başyazarı Tanzer Ünal, Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, Genel Müdürümüz Erkan Ünal ile çok sayıda davetli programa katıldı.
Düzenlenen oylama öncesinde verilen kokteylde tüm konuklar ağırlandı, programa çok sayıda davetli katıldı.
Programın sunuculuğunu gazetemiz yazarlarından Mustafa Küpçü yaptı.
CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ve eşi, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, eski İl Kültür Müdürü Adnan Zamburkan ile çok sayıda davetli programda hazır bulundu.
Gerçekleşen oylama öncesinde Büyük Jüri Üyeleri adaylar hakkındaki sunumu büyük bir dikkatle dinledi.
Gazetemizin düzenlenen DORUKTAKİLER 2023 değerlendirmelerinin yapıldığı Büyük Jüri oylamasına büyük ilgi gösterildi.
Kent genelinden çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkan ve yöneticileri düzenlenen oylamada hazır bulundu.
KYÖV Başkanı Şerin Ünan, eski İl Kültür Müdürü Adnan Zamburkan, CHP’li İzmit Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Erol ve CHP’nin eski il başkanlarından Cengiz Sarıbay da programda oylarını kullandılar.
CHP İl Başkanı Bülent Sarı ile programa katılan konuklar sunumları dikkatle dinledikten sonra tercihlerini yaptılar.
Toplantıda kullanılan oylar; Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, ADD Kocaeli Şube eski Başkanı Taylan Katak ve gazetemiz yazarlarından Oğuz Tokgöz tarafından sayıldı ve sonuçlar belli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.