Meslek erbapları unutulmadı

DORUKTAKİLER 2023 değerlendirmelerinin en özel kısımlarından birini şehir için büyük önemi bulunan ve yaptıkları çalışmalarla bulundukları sanatlarını yaşatan belki de son temsilcilerinin de onurlandırılması oluşturdu. Bu kapsamda İzmit’teki son kalaycı olarak bilinen İlyas Baykal da bu kişilerden biri.
HEPSİ BİRER USTA
Ayrıca yorgancılık sektörünün duayen isimlerinden Vehbi Keskin ile şehrimizde terzilik denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Abdullah Çelik, mesleklerine yaptıkları katkı ve esnaf camiasında kendilerine yönelik duyulan saygıdan dolayı ‘Zanaatını Yaşatanlar Ödülü’ne layık görüldüler.
Abdullah ÇELİK
İlyas BAYKAL
Vehbi KESKİN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.