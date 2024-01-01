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Meslek erbapları unutulmadı

DORUKTAKİLER değerlendirmelerinde bu sene “Zanaatını Yaşatan” sektörlerin duayenleri de unutulmadı. Bu kapsamda üç farklı sektörde üç özel isim, bu ödüle layık görüldü

Cihat Polat
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DORUKTAKİLER 2023 değerlendirmelerinin en özel kısımlarından birini şehir için büyük önemi bulunan ve yaptıkları çalışmalarla bulundukları sanatlarını yaşatan belki de son temsilcilerinin de onurlandırılması oluşturdu. Bu kapsamda İzmit’teki son kalaycı olarak bilinen İlyas Baykal da bu kişilerden biri.

HEPSİ BİRER USTA

Ayrıca yorgancılık sektörünün duayen isimlerinden Vehbi Keskin ile şehrimizde terzilik denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Abdullah Çelik, mesleklerine yaptıkları katkı ve esnaf camiasında kendilerine yönelik duyulan saygıdan dolayı ‘Zanaatını Yaşatanlar Ödülü’ne layık görüldüler.

Abdullah ÇELİK

İlyas BAYKAL

Vehbi KESKİN
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01 Oca 2024 - 10:09 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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