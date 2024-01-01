Onur ödülü alan isimler de açıklandı

Buna göre özellikle tarihi çalışmaları ve güçlü arşivi ile bilinen Feyzullah Yavuz Ulugün, Kıbrıs Barış Harekatında orduda yer alan emekli Albay Oğuz Kalelioğlu ile kentimizin değerli simalarından biri olarak gösterilen İsmail Sarıca, Jüri Onur Ödülü ile onurlandırıldı.
DORUKTAKİLER 2023 BÜYÜK JÜRİ ÜYELERİ
Adnan ZAMBURKAN
Ahsen OKYAR
Aleyna SOMUN
Ali Nazmi TOK
Ali SAROĞLU
Aslı KUŞ
Avni ÇAĞLAR
Ayşe IRMAK
Bekir HALEFLER
Bilal DÜNDAR
Burhan YARAR
Bülent SARI
Cemil BAYRAM
Cihan Mutlu ALKAN
Cihat POLAT
Cihat UÇAR
Dilara POLAT
Dilek AYRIBAŞ
Dilek GÖSGÜN
Duygu KESKİN
Duygu MERT
E. Cansu YILMAZ ERTÜRK
Elif CANBAZ
Emrecan BİLGİN
Erdoğan DAVUT
Erkan ÜNAL
Ertan KARAÇAY
Esin GÜLAY
F. Yavuz ULUGÜN
Fahri ÖRENGÜL
Fatoş DURAK
Ferhan ŞENSOY
Fikret GÖKMEN
Gül ANASAL
Gülay AKDENİZ
Gülay TÜRK
Güler TELLİ
Hakan BİÇİMLİ
Hakan YAĞCIOĞLU
Halil BAYLAM
Harun Özgür YILDIZLI
Haşmet UÇAR
Hüseyin EROL
İbrahim TINAZTEPE
İlkay KAYA
İrem GÜLER
İrfan İNANÖZ
Kamil ÇÖPÜR
Kemal KAYA
Keramettin GENÇTÜRK
Lale TIĞ
M. Cengiz SARIBAY
Mehmet AYSEL
Mehmet BOSTANCI
Mehmet Murat SEVİNDİK
Mehmet ÖZMEN
Meltem ÇÖMLEKÇİOĞLU
Mesut AKBULUT
Mesut NÖBETÇİGİL
Metin TUNCAY
Muhammet ŞENGÖZ
Muammer ÇELİK
Murat ACAR
Mustafa CAN
Mustafa KÜPÇÜ
Müzeyyen ÜNAL
Nadir İÇAÇAN
Nadir ÇELİK
Nazım ÇELİK
Necat ÇAKIR
Necdet GÜLER
Necmi C. ÖZDEMİR
Nihan ÇAKICI
Oğuz IŞIK
Oğuz TOKGÖZ
Oğuzhan KELEŞ
Pelinsu Beril ARSLAN
Raif KANDEMİR
Reşat KEÇECİ
Ruhittin SÖNMEZ
Saniye GÜNCE
Sedat GÜNCE
Sedat YENİŞEN
Selda ÖZGÜR
Semra TOBAŞ
Sena TUNÇ
Serhan KASIM
Sevil KÜPÇÜ
Süleyman ANNAK
Süleyman DURAK
Süleyman SARISÜLEYMAN
Şengül CAPGULAŞ
Şerafettin ERGÜL
Şerif ÜNAN
Tanzer ÜNAL
Taylan KATAK
Tülay BENGİ
Ufuk PEKMERTOL
Vedat EROĞLU
Yeliz DEMİRHAN
Yücel Alpay DEMİR
Z. Nilgün ÖZYUVA
Zehra COŞKUN SALİH
Programa katılan tüm konuklar kokteyl salonuna girerken gazetemiz yönetimi tarafından karşılandı.
Gazetemiz yazarlarından Ruhittin Sönmez, kentin tanınmış simalarından olan Ahsen Okyar ve Erdoğan Davut de Büyük Jüride yer aldı.
Kent genelinden çok sayıda STK temsilcisinin yanı sıra siyaset ve spor camiasından çok sayıda tanınmış sima programda yer aldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dolapdereli Sabri - Ne programı olmuş. Haberin içeriğini tam anlamadım.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.