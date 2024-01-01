Onur ödülü alan isimler de açıklandı

Buna göre özellikle tarihi çalışmaları ve güçlü arşivi ile bilinen Feyzullah Yavuz Ulugün, Kıbrıs Barış Harekatında orduda yer alan emekli Albay Oğuz Kalelioğlu ile kentimizin değerli simalarından biri olarak gösterilen İsmail Sarıca, Jüri Onur Ödülü ile onurlandırıldı.

DORUKTAKİLER 2023 BÜYÜK JÜRİ ÜYELERİ

Adnan ZAMBURKAN

Ahsen OKYAR

Aleyna SOMUN

Ali Nazmi TOK

Ali SAROĞLU

Aslı KUŞ

Avni ÇAĞLAR

Ayşe IRMAK

Bekir HALEFLER

Bilal DÜNDAR

Burhan YARAR

Bülent SARI

Cemil BAYRAM

Cihan Mutlu ALKAN

Cihat POLAT

Cihat UÇAR

Dilara POLAT

Dilek AYRIBAŞ

Dilek GÖSGÜN

Duygu KESKİN

Duygu MERT

E. Cansu YILMAZ ERTÜRK

Elif CANBAZ

Emrecan BİLGİN

Erdoğan DAVUT

Erkan ÜNAL

Ertan KARAÇAY

Esin GÜLAY

F. Yavuz ULUGÜN

Fahri ÖRENGÜL

Fatoş DURAK

Ferhan ŞENSOY

Fikret GÖKMEN

Gül ANASAL

Gülay AKDENİZ

Gülay TÜRK

Güler TELLİ

Hakan BİÇİMLİ

Hakan YAĞCIOĞLU

Halil BAYLAM

Harun Özgür YILDIZLI

Haşmet UÇAR

Hüseyin EROL

İbrahim TINAZTEPE

İlkay KAYA

İrem GÜLER

İrfan İNANÖZ

Kamil ÇÖPÜR

Kemal KAYA

Keramettin GENÇTÜRK

Lale TIĞ

M. Cengiz SARIBAY

Mehmet AYSEL

Mehmet BOSTANCI

Mehmet Murat SEVİNDİK

Mehmet ÖZMEN

Meltem ÇÖMLEKÇİOĞLU

Mesut AKBULUT

Mesut NÖBETÇİGİL

Metin TUNCAY

Muhammet ŞENGÖZ

Muammer ÇELİK

Murat ACAR

Mustafa CAN

Mustafa KÜPÇÜ

Müzeyyen ÜNAL

Nadir İÇAÇAN

Nadir ÇELİK

Nazım ÇELİK

Necat ÇAKIR

Necdet GÜLER

Necmi C. ÖZDEMİR

Nihan ÇAKICI

Oğuz IŞIK

Oğuz TOKGÖZ

Oğuzhan KELEŞ

Pelinsu Beril ARSLAN

Raif KANDEMİR

Reşat KEÇECİ

Ruhittin SÖNMEZ

Saniye GÜNCE

Sedat GÜNCE

Sedat YENİŞEN

Selda ÖZGÜR

Semra TOBAŞ

Sena TUNÇ

Serhan KASIM

Sevil KÜPÇÜ

Süleyman ANNAK

Süleyman DURAK

Süleyman SARISÜLEYMAN

Şengül CAPGULAŞ

Şerafettin ERGÜL

Şerif ÜNAN

Tanzer ÜNAL

Taylan KATAK

Tülay BENGİ

Ufuk PEKMERTOL

Vedat EROĞLU

Yeliz DEMİRHAN

Yücel Alpay DEMİR

Z. Nilgün ÖZYUVA

Zehra COŞKUN SALİH

Programa katılan tüm konuklar kokteyl salonuna girerken gazetemiz yönetimi tarafından karşılandı.

Gazetemiz yazarlarından Ruhittin Sönmez, kentin tanınmış simalarından olan Ahsen Okyar ve Erdoğan Davut de Büyük Jüride yer aldı.

Kent genelinden çok sayıda STK temsilcisinin yanı sıra siyaset ve spor camiasından çok sayıda tanınmış sima programda yer aldı.