Başkan Hürriyet, 2024’e saatler kala  esnaf ve vatandaşlara iyi yıllar diledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2023 yılının son gününde sokak sokak gezerek vatandaşların ve esnafın yanında oldu. Yılbaşı için özel olarak süslenen Belsa Meydanı, Yenicuma Parkı, Fethiye Caddesi gibi kentin cazibe merkezlerini gezen Başkan Hürriyet, burada esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutladı.
BOL BOL HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER
Yeni yıla saatler kala esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutlamak için adeta sokak sokak dolaşan Hürriyet’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Hürriyet’i gören vatandaşlar yılın son hatırası olması adına bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Vatandaşlar ayrıca yapılan yılbaşı süslemeleri için Başkan Hürriyet ve ekibine de teşekkür ettiler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.