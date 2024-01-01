KOCAELİ’DE BİLİMİN ADRESİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi kuruluşundan bu yana her sene bilimsel atölyeler ve etkinlikler ile ziyaretçilerine hizmet vermeye devam ediyor. 2023 yılı içerisinde Kocaeli Bilim Merkezini 203 bin 374 kişi ziyaret etti.

ATÖLYE VE ETKİNLİKLER

Eski Seka Kağıt Fabrikası alanında yer alan Kocaeli Bilim Merkezi, 2023 yılında da robotik kodlama, biyoloji, kimya, fizik, mekatronik ve arkeoloji gibi farklı bilim dallarında atölye ve etkinliklere ev sahipliği yaparak bilimin adresi oldu. Haftalık olarak gerçekleşen bilimsel atölye eğitimler yoğun ilgi gördü. 91 farklı alanda gerçekleştirilen okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin katılımı ile yapılan 244 atölyeye 2.140 kişi katılım sağlarken, 7-70 yaş aralığındaki okul gruplarına ve yetişkinlere özel kodlama eğitimleri ile birlikte PÜF (Proje Üretim Fabrikası) Laboratuvarı eğitimleri yoğun ilgi gördü.

EĞLENEREK ÖĞRETEN BİLİM ŞOV

7’den 70’e eğlendirerek öğretmeyi hedefleyen ve çok sevilen bilim şov etkinliğinde birbirinden eğlenceli bilimsel deneylerle katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Özel etkinliklerde ve belirli tarihlerde gerçekleştirilen Bilim Şov etkinliği yıl içerisinde 3.260 kişinin bilimle buluşmasına olanak sağladı.

ETKİNLİKLERE 28 BİN KİŞİ KATILIM SAĞLADI

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Geceleri, Doğada Bilim etkinliği gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan Bilim Merkezi 2023 yılında gerçekleştirdiği 15 etkinliğe toplamda 28 bin 222 kişi katılım sağladı

KOCAELİ’DE BİLİMİN ADRESİ

Kocaeli Bilim Merkezi, 2023 yılında da atölye, etkinlik ve özel organizasyonlarla birlikte ziyaretçilerin ilgisini çeken sergi ve galeri alanlarına kapılarını açmaya devam ediyor. Atölye ve etkinlik kayıtları için detaylı bilgi almak isteyenler www.kocaelibilimmerkezi.com web adresini ziyaret edebilirler.