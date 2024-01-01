31 olimpik yüzme havuzu hacminde atık toplandı

İzmit Körfezi’nin kirlenmemesi için şehrin birçok noktasına arıtma tesisleri kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, körfeze giren gemilerin denizi kirletmemesi için 2023 yılında da yoğun bir mesai harcadı. Büyükşehir ekipleri İzmit Körfezine gelen gemilerden tam 31 olimpik yüzme havuzu hacminde sıvı ve katı atık toplama işlemi gerçekleştirdi.

74 BİN 301 KG KATI, 22 BİN 779 METREKÜP SIVI ATIK

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 2023 yılsonu raporuna göre İzmit Körfezi ve diğer sahillere gelen gemilerden 7 tam olimpik yüzme havuz hacminde 22 bin 779 metreküp sıvı atık (sintine ve diğer türlerde) ve 24 tam olimpik yüzme havuzu hacminde 74 bin 301 kg katı atık toplandı.

SIVI VE KATI ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜME

2023 yılı boyunca gemilerden toplanan katı atıkların İZAYDAŞ’ta ayrıştırılması yapılarak geri kazanımı gerçekleştiriliyor. Sıvı atıklar ise ilgili kurumlara gönderilerek türlerine göre ayrıştırılması yapılıp fark sektörlerde tekrardan kullanımı sağlanıyor. Diğer atık suların ise arıtmaları gerçekleştiriliyor.