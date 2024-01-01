İzmit Belediyesi jet gibi

Bu yazıya gelen yorumlar:

Tesadüf - Tembel öğrenci tipleri vardı okulda, bütün sene aylaklık yapıp sınava birkaç gün kala çalışırlardı sadece...

Paşalı - 2 aydır Sabır Sokak’taki işi çözmeyen İzmit Belediyesi. İnanmayan varsa gelip baksın. Bir de algı yapıyorlar. Geldik 15 gün içinde çözdük diye. Yazıklar olsun. Oy vermedim, iyi ki vermemişim, yine vermem.

Zafer Bizimdir. - Yazık oldu İzmit’in geçen dört yılına. Akl-ı selim işi bilen birisi gelir de, boşa geçen yılların intikamını çıkartır. Odun koysalar oy veririm diyenler yüzünden İzmit dört yılını kaybetti…

İzmitli - Burada eleştiren at kafalılar zaten oy vermediniz ne anlatıyorsunuz. 15 yıl başkanlık yapan malum kişiler ne yaptı. Boş yere caddede yürüdüklerini, milletin içine girdiklerini, bir kafede oturup rahat rahat çay içtiklerini, köylerin kapısını bile açtıklarını hiç bir zaman görmedim. Onlar anca renkli kot pantolonları ile poz veriyordu. Fethiye 3 yılda bitti. Öteki 15 yıl kazma vurmadı, tüm ara sokakları adam gibi yaptı, kent meydanı etrafı ve ara sokaklar adam oldu. Esnaf kendine geldi. Millet memnun varsın siz olmayın, sizin kim olduğunuzu herkes biliyor. Bir de yolları, parkları kendi yapıp ihale vermedi ya zorunuza gitti degil mi ?.. Yenicuma’da wc hizmeti bile sizin zihniyet ile devam etse, 5tl olacaktı. Şimdi hem temiz hem ücretsiz. Yenicuma parkına bile 15 yıl dokunmadılar. Beğenmediğiniz CHP’li başkan caminin etrafını pırıl pırıl yaptı, şimdi boş gevezelik yapamayın işinize bakın !..

Edeb I – Millete- Yediği yıllardır laf kalabalığı aday oluşu kesinleşmeye başlayınca hareket.. Yemezler

Hakan - 3 yıldır sadece küçük bir çöken kaldırımın onarımını yaptıramadım, belediyecilikte sıfır, aramadığım yazmadığım yer kalmadı, gelip bakmadılar bile, Büyükşehiri aradım hemen ekip gönderdiler, ama sorumluluk sahaları olmadığından onarımı yapamadılar. Olsun gelip ilgilendiler…

10.köyden Mehmet Ağa - Gideceğini anladı.. İzmit 5 yılını kaybetti… Başkanlığı avukatlığa karıştırınca faturayı gülümseyerek biz ödedik…

İzmitli Esnaf - Yılın son çakma hizmetini yaptı. Birçok esnafa olan borcunu ödemedi. Yalan dolan reklam ve algı bunların işi bu...

Deli Balta - Belediye başkanımızın işleri yavaş ama temiz düzgün iş yapıyor. Ben İzmitli vatandaş olarak kısıtlı bütçeyle Fatma kaplan hanım efendinin İzmit'e yaptığı işlerden memnunum. Diğerleri ne yapıyordu başkanken. 5 senede hiç karşılaşmadık, diğer belediye başkanlarıyla…

Cerkes kızı - @Deli Balta 09 nolu yoruma cevabı: Hangi kısıtlı bütçe. Yalan söylemeyin yok öyle bir şey. Kim söyletiyor size bunları. Kısıtlı bütçe yok fazlasıyla alıyor belediyeler, paralarını alıp gavur edip, yalan fatura doldurursanız, kiralık arabalar tutup birilerine yaranırsanız, kısıtlı bütçe olur tabii ki. Bütün belediyeler olağanüstü reklamlara para verirseniz, kısıtlı bütçe olur. Bir parkı bir seneyi geçti tadilatı zor bitti. Ne yapılmış iki tane taş kısıtlı bütçe deyip geçmeyin araştırın 5 yılda ne değişti…

İzmit - Seçim yaklaştı ya ondandır…

Karaoglan - Fethiye kaç yılda bitti saygılar…

Metin Milli - @Karaoglan 07 nolu yoruma cevabı: Evet doğrudur ama kim yaptı. Büyükşehir sırf İzmit belediyesi çalışmasın diye. 5 ay sonra araç girişini yasakladı. Çalışanlara engel olduğu aşınadır. Ama kendilerini yürüyüş yolunu yaparken hiç bir e gel yok 24 saat çalışmadılar mı ?..

Gündoğdulu - Seçim olmasaydı AKPARTİ VE MHP engelledi diye devasa pankartlar asardı başkanınız…

Arif Sag - @Gündoğdulu 05 nolu yoruma cevabı: Fethiye’yi yaparken engellemediler mi?..

Doğrucu - İzmit Belediyesi işini çabuk ve temiz yapar hakkını yemeyin. Bakın 3 sene oldu Fethiye caddesi hala bitmedi. 3 yıl, 5 yıl, 100 yıl, CHP’den süper hız. Allah nasip etmezse olmuyor işte. Kendilerine de faydaları yok vatandaşa da ümmete zaten etmedikleri zulüm kalmadı. Yarın yaptıkları yerler patlar bir de maliyeti Büyükşehir’in en az 4 5 katıdır. Eeee para lazım, seçimde dağıtacaklar…

Şikayet Ciyiz - @Doğrucu 04 nolu yoruma cevabı: Bende Yenidoğan’da oturuyorum. Yollardaki çukurlar yüzünden ayda bir araç tamir ettiriyoruz. Hesapta yol çalışması yaptılar. Park halinde araçla varken şoktan araç geçmiyor, çalışma buysa çalışmasınlar. Daha iyi çarşı içinden başka yere yatırım yapmak. Bu arkadaşlar İzmit Belediyesi bir sokaktan ibaret değil…

Yenidoğan'lı - @Doğrucu 04 nolu yoruma cevabı: Yürüyüş yolu ile karıştırıyorsun ümmetçi, yallah Arabistan’a...

İzafi - @Doğrucu 04 nolu yoruma cevabı: Hemen Arabistan’a. Kimi kimin ülkesinden yallahlıyorsun acaba çok istiyorsan sen çek git !..

Mk - Yıllardır doğru düzgün iş yapmayan, yapsa da ağır ağır yapan belediye, seçim yaklaşınca işine gelince 10 günde işi bitiriyor…

Dalcalı - Doğru Fethiye caddesini yaparken de esnaf mağdur edilmemişti…

Vatandaş - Helan olsun Başkan !..

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