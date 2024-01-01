Özel İletişim Vergisi'ne zam

1999 Gölcük depremi sonrasında uygulamaya konulan Özel İletişim Vergisi, 1 Ocak 2024 itibarıyla 400 liraya yükseltildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YENİ HAT ALAN HERKES ÖDEYECEK
Halk TV'de yer alan habere göre, kararın ardından operatör fark etmeksizin yeni hat sahibi olacak herkes, faturalı ya da faturasız hat olmasına bakılmaksızın Özel İletişim Vergisi ödemek zorunda kalacak. 400 TL olarak belirlenen rakam, operatörlere iletilmesi halinde 12 ay taksitli şekilde faturalara bölünebilecek.
TELSİZ KULLANIM ÜCRETİ DE ZAMLANDI
Ayrıca Özel İletişim Vergisi'ne yapılacak artışın yanı sıra, cep telefonu hattı sahibi herkesten her ay düzenli olarak kesilen 'Telsiz Kullanım Ücreti' de yeni yılla birlikte zamlandı. 2023 yılında 9,43 TL'ye yükselen ücret, yeni yılda yapılacak zamla birlikte 15 lira seviyelerine çıkarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.