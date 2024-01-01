ALTYAPI VE ÜSTYAPIYA 1,5 milyar TL'lik yatırım!

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hacı Osman Mahallesi’nde vatandaşlara bir araya geldi, esnafı gezdi. 2023’te olduğu gibi 2024’te de Körfez için aşkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Söğüt, "Körfez, her ne kadar sanayi şehri gibi görünse de mavisi ve doğal güzellikleriyle oldukça önemli potansiyeller içeriyor. Bizler de bu potansiyelin farkında olarak Körfezimize altyapı, üstyapı, sosyal donatı alanları ve tarımsal alanda birçok yatırım gerçekleştirdik. Sadece alt ve üstyapıya 1,5 milyar TL’lik yatırım yapıldı. Bu ciddi bir rakamdı. Bizler Körfez’i evimiz gibi görüyoruz. Bizler Körfez Belediyesi olarak çalışmalarımızda her zaman ben demeden, teşkilatlarımız ve şehrimizin tüm dinamikleriyle birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettik. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte de nerede hangi hizmete ihtiyaç varsa orada oluyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a da bu noktada teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.