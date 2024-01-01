'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek' yürüyüşü: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde

"Milli İrade Platformu" üyesi 308 dernek ve vakıf, Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde Kuzey Irak'ta 12 askerin şehit olması ve 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla Galata Köprüsü'nde bir yürüyüş gerçekleştiriyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından kalan cami önlerindeki alanlarda toplandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Vatandaşların özel araçları veya otobüslerle camilere uğraması nedeniyle Yenikapı sahilinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yoğunluk dolayısıyla camilere giremeyen, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarındaki yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz için saf kaldı.

Sabah namazının ardından şehitler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

SIK SIK TEKBİR GETİRİLDİ

Namaz sonrası Ayasofya Meydanı'nda, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas' bir selam direnişe devam" sloganları atıldı.

Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı para birimi taşıyan grup, sık sık tekbir attırdı.

Sabah namazının ardından kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşe başladı. Kortejde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE GALATA KÖPRÜSÜ' YÜRÜNDÜ

Yürüyüş kapsamında bazı ellerdeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Eminönü'nde bulunan Yeni Cami'ye geldi. Kalabalık nedeniyle bazı kişilerin namaz dışında kalması nedeniyle saf tutuldu.

Namazdan önce okunan Fetih Suresi'nin ardından cemaatle sabah namazı eda edildi. Daha sonra Irak'ın ülkesindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve Gazze için dua edildi. Kılınan namazı ve yapılan duanın ardından, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere yürüyüşe geçti.

PENÇE-KİLİT OPERASYONUNDA ŞEHİT OLANLAR ANILDI

Sabah namazı vaktinin yaklaşmasıyla bazı kent sakinlerinin ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Süleymaniye Camisi'ne geldi. Bazı hava koşullarının Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılar taktığı görüldü.

Caminin dolması nedeniyle mevcut olandan bir kısmı, bahçede sabah namazını kıldı. Ayrıca caminin paralarının grup, "Uyan ey Müslüman", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları attı, tekbir yükseltti.

Ellerinde "Hamas'a selam", " Çocuk katili İsrail" pankartları taşıyan gruptakiler, sloganlar eşliğinde yürüyüş başladı. Yürüyüş sırasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi şehit olan asker adı tek tek orada bulunurken "burada" diyerek karşılık verdi.

Kaynak: KARAR