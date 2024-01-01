- Ekonomi

Akaryakıtta büyük ÖTV zammı

Yeni yılla birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Sektöre yakın kaynakların aktardığına göre, 3 Ocak Çarşamba günü benzin ve motorine 3 liralık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılması bekleniyor.
Akaryakıtta büyük ÖTV zammı mask

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da vurdu. Son olarak motorine, 22 Aralık tarihinden itibaren 1 lira 61 kuruşluk zam yapıldı. 20 Aralık'ta da benzine 1 lira 48 kuruşluk bir zam gelmişti.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, motorin ve benzine 3 liralık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılacak.

KOCAELİ'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 35.1 TL/L
Motorin litre fiyatı: 37.69 TL/L
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01 Oca 2024 - 11:48 - Ekonomi

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