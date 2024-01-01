Akaryakıtta büyük ÖTV zammı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da vurdu. Son olarak motorine, 22 Aralık tarihinden itibaren 1 lira 61 kuruşluk zam yapıldı. 20 Aralık'ta da benzine 1 lira 48 kuruşluk bir zam gelmişti.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, motorin ve benzine 3 liralık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılacak.

KOCAELİ'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 35.1 TL/L

Motorin litre fiyatı: 37.69 TL/L



