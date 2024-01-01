2023’ün son, 2024’ün ilk okur yorumları: “Yılbaşı kutlayanlar, Allah’tan belalarını arıyorlar”

İzmit mahşer yeri gibiydi başlıklı yılbaşı alışverişi haberime gelen yorumlar…
sefer Gümüştaş - Yılbaşı kutlayan kesinlikle ağlamasın, Allah’tan bela arıyorlar…
İzmitli - Yılbaşı günah ama zamlı yeni yıl maaşı alırken hiç günah değil, kedi gibi orda dolaşma ozm, git evinde atv habere bak kendini zengin zannet kutlamaya devam…
?sars - İnsan olan İnsanlığından utanır. İnsanlık değerlerini yitirmiş acımasızlar güruhu. Yazıklar olsun. Yılbaşını icat edenler kutlama yapmayıp yas tutarken, Müslüman geçinen her yıl başı Noel kutluyor. Yazık sizin hem Müslüman oluşunuza hem Merhametsiz kötü yüreklerinize hem de inancınıza. Şüphesiz ziyandasınız ve kaybedenlerden olacaksınız inanın. Bilin istedim. Hepimiz faniyiz ve ölüp hesap vereceğiz. Baki olan Yalnızca ALLAH’tır. Binlerce insan bebek katledilirken sizler eğlenmenin peşine düşmüşsünüz. Yazık ki… Hesabını veremeyecek kötü işlerden sakınmalı. Yapsan eline ne geçecek ki. Ancak işlenilen sevap ve günah amelimiz Ahirete kalacak. Toprak altına girdiğimizde o zaman ne yapabileceğiz halimizi düşünelim. İnşallah…
Rıza - Vay be vicdanı olan Hıristiyanlar bile kutlamadan vazgeçmişken vicdansız müslümanlar birbiriyle yarışıyor, yazık yazık…
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İzmit mahşer yeri gibiydi başlıklı yılbaşı alışverişi haberime gelen yorumlar…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.