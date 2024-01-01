Kocaelispor korktu mu?..

Atatürk kenti İzmit’in sembolü Kocaelispor, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye, başta Beşiktaş olmak üzere tüm kulüplerin destek verdiği ortamda herhangi bir destekte bulunmadı. Sadece dolaylı bir şekilde. Baskılardan kurtulmak için Kocaelispor görseli paylaşan Kocaelispor kulübü, maçla ilgili herhangi bir yorumda bulunamadı. Büyükşehir Belediyesi’ni küstürmemek olarak yorumlanan bu olay, Kocaeli Stadyumu’nda Atatürk Posteri asılmaması olayını hatırlattı.

*

(Bu yazıma gelen yorumlar ise şöyle…)

Websitemizdeki bu yazıma gelen yorumlar…

Kocaeli - Bu işin içinde bir koçluk var kimse ondan bahsetmiyor. Program belliyken yeni istekler ve maça çıkmamak...

Doğruya Doğru – Pısırıklar… Gazeteciyi yakıp asitle yok eden katil Selman üzülür diye seslerini çıkarmadılar…

İzmi̇tli̇ - Akp li başkan koyun’dan ne beklenebilir ki. Böyle korkakça pısmak dışında

Serdar – Tabii ki başkan akp Büyükşehir emrinde ordan yürüyor. İşlerinde imkanlar veriliyor, onurlu bir davranış beklemek zor…

İsmayilmaz - Kimin ne olduğu çıkacak yakında. Fener mis, Cimbom Muş. Belli bişe denemeye çalışıyorlar. Hakemi dövmekle başladı, maçtan çekilmeler. Fenerle Cimbomun tiyatrosu. Dur hele bir bekle kim neye nasıl destek olacak ?..

Gökalp - @İsmayilmaz 01 nolu yoruma cevabı: Komik olma… Sudi Arabistan’a o takımları akepe genel başkanı yolladı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı, para için Türk milletinin değerlerini Araplara ezdirmeyen GS ve FB’nin tarafında olun, gazeteci katili Selman’ın değil…

*

www.kocaeligazetesi.com.tr’de bu yazının altına yaptığınız yorumları gazetemizde de yayınlanmaktadır.