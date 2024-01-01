Kocaelispor korktu mu?..

Atatürk kenti İzmit’in sembolü Kocaelispor, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye, başta Beşiktaş olmak üzere tüm kulüplerin destek verdiği ortamda herhangi bir destekte bulunmadı. Sadece dolaylı bir şekilde. Baskılardan kurtulmak için Kocaelispor görseli paylaşan Kocaelispor kulübü, maçla ilgili herhangi bir yorumda bulunamadı. Büyükşehir Belediyesi’ni küstürmemek olarak yorumlanan bu olay, Kocaeli Stadyumu’nda Atatürk Posteri asılmaması olayını hatırlattı.
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(Bu yazıma gelen yorumlar ise şöyle…)
Websitemizdeki bu yazıma gelen yorumlar…
Kocaeli - Bu işin içinde bir koçluk var kimse ondan bahsetmiyor. Program belliyken yeni istekler ve maça çıkmamak...
Doğruya Doğru – Pısırıklar… Gazeteciyi yakıp asitle yok eden katil Selman üzülür diye seslerini çıkarmadılar…
İzmi̇tli̇ - Akp li başkan koyun’dan ne beklenebilir ki. Böyle korkakça pısmak dışında
Serdar – Tabii ki başkan akp Büyükşehir emrinde ordan yürüyor. İşlerinde imkanlar veriliyor, onurlu bir davranış beklemek zor…
İsmayilmaz - Kimin ne olduğu çıkacak yakında. Fener mis, Cimbom Muş. Belli bişe denemeye çalışıyorlar. Hakemi dövmekle başladı, maçtan çekilmeler. Fenerle Cimbomun tiyatrosu. Dur hele bir bekle kim neye nasıl destek olacak ?..
Gökalp - @İsmayilmaz 01 nolu yoruma cevabı: Komik olma… Sudi Arabistan’a o takımları akepe genel başkanı yolladı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı, para için Türk milletinin değerlerini Araplara ezdirmeyen GS ve FB’nin tarafında olun, gazeteci katili Selman’ın değil…
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Lafontenden Masallar - Bir futbol orğanizasyonunu uluslararası şartları fifa kurallarını çöpe atıp kendilerince çamura yatıp pislik yapmaya kalkanlar dünya bize dubarası ile gülüyor depinip durmayın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.