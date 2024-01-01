Kullar fırtına gibi ESİYOR!

Eser Kardeşler’in göreve gelişiyle patlama yapan Kullar, Kapaklı’yı deplasmanda 2-0 yendi. 2023- 2024 Sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. Grup, 14. Hafta maçında Kapaklı’ya konuk olan Kullar, 5.dakikada Ali Avcı, 38.dakikada Hakan Doğan’ın golleriyle 2-0 kazandı. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu…
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
13
11
1
1
25
3
22
34
2.
13
10
1
2
34
9
25
31
3.
13
10
1
2
30
10
20
31
4.
13
8
1
4
24
9
15
25
5.
13
7
1
5
21
8
13
22
6.
13
6
4
3
18
14
4
22
7.
13
6
3
4
23
10
13
21
8.
13
5
3
5
15
18
-3
18
9.
13
4
4
5
18
13
5
16
10.
13
5
1
7
23
29
-6
16
11.
14
5
1
8
17
23
-6
16
12.
13
4
2
7
14
19
-5
14
13.
13
2
1
10
7
25
-18
7
14.
13
1
2
10
7
48
-41
5
15.
13
1
0
12
6
44
-38
3
14.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.