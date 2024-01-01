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Kullar fırtına gibi ESİYOR!

BAL 2.Grup’ta ilk yarının son haftasından bir önceki hafta, yeni 14.hafta maçları sonrasında Kullarspor çıkışını sürdürdü

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Kullar fırtına gibi ESİYOR! mask

Eser Kardeşler’in göreve gelişiyle patlama yapan Kullar, Kapaklı’yı deplasmanda 2-0 yendi. 2023- 2024 Sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. Grup, 14. Hafta maçında Kapaklı’ya konuk olan Kullar, 5.dakikada Ali Avcı, 38.dakikada Hakan Doğan’ın golleriyle 2-0 kazandı. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu…

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GEBZESPOR

13

11

1

1

25

3

22

34

2.

Çorlu 1947

13

10

1

2

34

9

25

31

3.

Feriköy

13

10

1

2

30

10

20

31

4.

DİLİSKELESİ

13

8

1

4

24

9

15

25

5.

Taçspor

13

7

1

5

21

8

13

22

6.

İFA

13

6

4

3

18

14

4

22

7.

KULLAR 1975

13

6

3

4

23

10

13

21

8.

GÖLCÜKSPOR

13

5

3

5

15

18

-3

18

9.

Keşan Spor

13

4

4

5

18

13

5

16

10.

Kapaklıspor

13

5

1

7

23

29

-6

16

11.

YUVACIK

14

5

1

8

17

23

-6

16

12.

Saray 1953

13

4

2

7

14

19

-5

14

13.

Uzunköprü

13

2

1

10

7

25

-18

7

14.

Lüleburgaz

13

1

2

10

7

48

-41

5

15.

Babaeski

13

1

0

12

6

44

-38

3

14.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

 

# 2024

01 Oca 2024 - 12:05 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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