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HÜDAPAR'DAN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞI İÇİN 6 İSİM

Zekeriya Yapıcıoğlu’nun genel başkanlığını üstlendiği Hüdapar’da belediye başkan aday adaylığı için başvurular Cuma günü itibariyle sona erdi. Hüdapar’a 1’i Büyükşehir olmak üzere toplam 6 isim başvurdu. Başvuru yapan isimler şöyle:

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HÜDAPAR'DAN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞI İÇİN 6 İSİM mask
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BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞI İÇİN 6 İSİM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Ali Çiftçioğlu

İzmit Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Hanifi Karipçin

Gebze Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Turan Sak

Başiskele Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Cemal İpek

Gölcük Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Ahmet Gözügök

Körfez Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Mehmet Kazak
# aday, Başiskele

01 Oca 2024 - 12:17 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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