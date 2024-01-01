01 Oca 2024 - 12:17 - Siyaset

HÜDAPAR'DAN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞI İÇİN 6 İSİM

Zekeriya Yapıcıoğlu’nun genel başkanlığını üstlendiği Hüdapar’da belediye başkan aday adaylığı için başvurular Cuma günü itibariyle sona erdi. Hüdapar’a 1’i Büyükşehir olmak üzere toplam 6 isim başvurdu. Başvuru yapan isimler şöyle: