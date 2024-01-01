HÜDAPAR'DAN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞI İÇİN 6 İSİM

BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞI İÇİN 6 İSİM
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Ali Çiftçioğlu
İzmit Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Hanifi Karipçin
Gebze Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Turan Sak
Başiskele Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Cemal İpek
Gölcük Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Ahmet Gözügök
Körfez Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Mehmet Kazak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.