01 Oca 2024 - 12:38 - Gündem

Resmi tatiller kaç gün? Resmi tatiller 2024 takvimi

2024 yılı, birçok resmi tatili barındıran ve çalışanlar için tatil fırsatı sunan bir yıl olacak. Bu yıl, 15 resmi tatil günü bulunuyor. Bu tatillerden 8'i dini bayramlar, 5'ü ise milli bayramlar olarak kutlanacak.