- Gündem

Resmi tatiller kaç gün? Resmi tatiller 2024 takvimi

2024 yılı, birçok resmi tatili barındıran ve çalışanlar için tatil fırsatı sunan bir yıl olacak. Bu yıl, 15 resmi tatil günü bulunuyor. Bu tatillerden 8'i dini bayramlar, 5'ü ise milli bayramlar olarak kutlanacak.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Resmi tatiller kaç gün? Resmi tatiller 2024 takvimi mask

2024 resmi tatil günleri, çalışanlar için uzun bir tatil fırsatı sunuyor. Bu tatiller, sevdiklerinizle vakit geçirmek, dinlenmek ve yeni planlar yapmak için ideal bir zaman olabilir. İşte Resmi tatiller 2024 takvimi...

RESMİ TATİLLER 2024'TE KAÇ GÜN?
2024 yılında toplam 15 gün resmi tatil yapacağız. Kurban bayramı 4.5 gün, Ramazan bayramı ise 3.5 gün resmi tatil olacak.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2024 Pazartesi/  Yılbaşı

9 Nisan 2024 Salı/ Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)

10 Nisan 2024 Çarşamba/ Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024 Perşembe/ Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024 Cuma/ Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2024 Salı/ Ulusal Egemenlik ve  Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2024 Çarşamba/ Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2024 Pazar/ Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran 2024 Cumartesi/ Kurban Bayramı Arife (yarım gün)

16 Haziran 2024 Pazar/ Kurban Bayramı 1. Gün

17 Haziran 2024 Pazartesi/ Kurban Bayramı 2. Gün

18 Haziran 2024 Salı/ Kurban Bayramı 3. Gün

19 Haziran 2024 Çarşamba/ Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2024 Pazartesi/ 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2024 Cuma/ Zafer Bayramı

29 Ekim 2024 Salı/   Cumhuriyet Bayramı

# çocuk, yeni, 2024, cumhuriyet, 1 Ocak, Temmuz, yılbaşı

01 Oca 2024 - 12:38 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.504.515 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL