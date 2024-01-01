Resmi tatiller kaç gün? Resmi tatiller 2024 takvimi

2024 resmi tatil günleri, çalışanlar için uzun bir tatil fırsatı sunuyor. Bu tatiller, sevdiklerinizle vakit geçirmek, dinlenmek ve yeni planlar yapmak için ideal bir zaman olabilir. İşte Resmi tatiller 2024 takvimi...
RESMİ TATİLLER 2024'TE KAÇ GÜN?
2024 yılında toplam 15 gün resmi tatil yapacağız. Kurban bayramı 4.5 gün, Ramazan bayramı ise 3.5 gün resmi tatil olacak.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak 2024 Pazartesi/ Yılbaşı
9 Nisan 2024 Salı/ Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
10 Nisan 2024 Çarşamba/ Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan 2024 Perşembe/ Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan 2024 Cuma/ Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2024 Salı/ Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 Çarşamba/ Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 Pazar/ Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 Cumartesi/ Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
16 Haziran 2024 Pazar/ Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024 Pazartesi/ Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024 Salı/ Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024 Çarşamba/ Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2024 Pazartesi/ 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024 Cuma/ Zafer Bayramı
29 Ekim 2024 Salı/ Cumhuriyet Bayramı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.