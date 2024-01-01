Bedelli askerlik ücreti değişiyor

Milliyet.com.tr/ Milyonlarca memur ve emekli yeni yılda geçerli olacak maaş zamlarını merak ediyor. 3 Ocak’ta aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve memur ile emeklilerin alacakları enflasyon farkları netleşecek. Memurlar ve memur emeklileri enflasyonun üzerine bir de toplu sözleşmeden doğan farklarını alıyorlar. SSK ve Bağkur emeklilerine ise son dönemlerde enflasyonun üzerinde refah payı artışı yapılıyor.

Öte yandan memur katsayısına göre de bazı ödemeler değişiyor. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları memur maaşının netleşmesinin ardından değişiyor.

Peki yeni dönemde memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları ne kadar artacak?

EN DÜŞÜK MEMUR, MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye anlattı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Memur, memur emeklilerine zaten yüzde 50 oranında bir zam yapılacak. Göstergeler bu oran üzerinden değerlendiriliyor. Yıl sonu yüzde 38’lik bir TÜFE’miz var. Toplu sözleşmeden gelen zamdan dolayı yüzde 50 rakamı yılbaşında memur ve memur emeklilerine kesin verilecek diyebiliriz.

Buna ekstra bir refah payı verilip verilmemesi hükümetin inisiyatifinde olan bir durum. Rakamsal olarak memur emeklileri 9876 TL maaş alıyordu, yüzde 50 zam yapıldığı taktirde en düşük memur emeklisinin maaşı 14 bin 814 TL’ye çıkacak.

Bekar bir memurun maaşı 20 bin 377 TL’den 30 bin 565 TL’ye,

Evli bir memurun maaşı 22 bin 17 TL’den 33 bin 25 TL’ye yükselmiş olacaktır.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre aralık enflasyonu 3.26 olarak tahmin edildi, buna göre enflasyon yılı yüzde 65.39 seviyesinden kapatacak. Bu veriler ışığında Merkez Bankası’nı baz alırsak her şekilde 2023’ün ikinci yılı enflasyonu yüzde 38, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeden dolayı yüzde 50 oranı değerlendirilir.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ EN DÜŞÜK NE KADAR ALACAK?

Yüzde 38’lik yıl sonu enflasyonu 2023’ün 2’nci yılında direkt SSK ve Bağkur’lunun alacağı zam oranıdır. Rakamsal ifade etmek gerekirse 7500 TL olan en düşük maaş yüzde 38 oranında enflasyon farkı verildiğinde 10 bin 350 TL’ye çıkacak. Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşükten başlayarak yukarıya doğru bir iyileştirme yapılacağının sinyalini verdi. En düşük emekli maaşı ile ilgili 7500 TL taban aylık uygulandığı taktirde bu rakamın 10 bin TL’nin aşağısına düşmeyeceğini şimdiden söylemek mümkündür.

Bazı hesaplamalara ve ekonomistlere göre bu rakamın 10 bin ile 11 bin 500 TL veya 12 bin 500 TL bandında da belirlenemesi söz konusu olabilir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI, BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ, 65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR ARTACAK?

Teorik olarak kıdem tazminatı hesabı taban ve tavan üzerinden değerlendirilir. Taban rakam asgari brüt ücret ve eklentilerle belirlenir. Yıl içinde ödenen nakit primler, yemek paraları, yol parası gibi eklentiler de dahil edilip onun üzerinden giydirilmiş ücret ile hesaplanır. Sadece kıdem tazminatında binde 7.59 oranında damga vergisi mevcuttur. Kıdem tazminatının tabanı dediğimiz en alt noktası için yeni yılda asgari ücretin brüt 20 bin 02 lira olmasından kaynaklı bu rakam üzerinden sadece damga vergisi kesilecektir.

Bedelli askerlik ücreti, kıdem tazminatı tavanı, engelli aylığı ve 65 yaş aylıkları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın memur maaş katsayısı üzerinden 2024 ilk yarıyılı için yayınlanacak katsayılar doğrultusunda değerlendirilmektedir. (2023 en son uygulanan memur maaş katsayısı 0,509796’dır. Yeni yılda tekrar buradaki katsayı güncellenecektir) ayrıca bu hesaplamada enflasyon verileri ve memurlarımızda bulunan toplu sözleşme ile karma olarak hesaplanmaktadır. Buradaki zam oranını kabaca %50 olarak değerlendirmek mümkündür. Tahmini olarak;

122.351,04 TL olan bedelli askerlik ücreti 2024 yılında yüzde 50 oranında artışla 183.526,56 TL’ye,

Kıdem tazminatı tavanı 23.489,83 TL’den yüzde 50 oranında artışla 35.234,74 TL’ye,

% 40-69 arasında engeli olan bir kişinin aylığı 1.874,00 TL’den 2.811,00 TL’ye,

%70 ve üzeri engeli olan bir kişinin aylığı 2.811,00 TL’den 4.216,50 TL’ye,

65 yaş aylığı ise 2.348,00 TL’den 3.522,00 TL’ye yükselecek.”