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PERİLERİN GİZLİ KAHRAMANI, İZMİT’İN GELİNİ: Arzu Uyar Demirkıran

100 metre Türkiye şampiyonu eski milli atletimiz Arzu Uyar Demirkıran, İzmit’in gelini unvanından daha da öteye geçerek, şampiyon sporcuların kondisyoneri olarak ön plana çıkıyor.

Hakan Yağcıoğlu
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PERİLERİN GİZLİ KAHRAMANI, İZMİT’İN GELİNİ: Arzu Uyar Demirkıran mask

Kadın atletizm takımlarında başarılı işlere imza atan Turgut Demikkıran’ın eşi Arzu Uyar Demirkıran, İzmir’den İzmlit’e gelin gelerek, kısa sürede Kocaeli sporunun gidişine de olumlu katkı sağladı. Oğlunu da örnek bir sporcu olarak yetiştiren Arzu hoca, Perilerin müthiş çıkışıyla süper Lig’de ikinci sıraya oturmasında önemli katkı sağladı.
# Kadın

01 Oca 2024 - 12:56 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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