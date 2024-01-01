PERİLERİN GİZLİ KAHRAMANI, İZMİT’İN GELİNİ: Arzu Uyar Demirkıran

Kadın atletizm takımlarında başarılı işlere imza atan Turgut Demikkıran’ın eşi Arzu Uyar Demirkıran, İzmir’den İzmlit’e gelin gelerek, kısa sürede Kocaeli sporunun gidişine de olumlu katkı sağladı. Oğlunu da örnek bir sporcu olarak yetiştiren Arzu hoca, Perilerin müthiş çıkışıyla süper Lig’de ikinci sıraya oturmasında önemli katkı sağladı.