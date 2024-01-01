Kadın atletizm takımlarında başarılı işlere imza atan Turgut Demikkıran’ın eşi Arzu Uyar Demirkıran, İzmir’den İzmlit’e gelin gelerek, kısa sürede Kocaeli sporunun gidişine de olumlu katkı sağladı. Oğlunu da örnek bir sporcu olarak yetiştiren Arzu hoca, Perilerin müthiş çıkışıyla süper Lig’de ikinci sıraya oturmasında önemli katkı sağladı.
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PERİLERİN GİZLİ KAHRAMANI, İZMİT’İN GELİNİ: Arzu Uyar Demirkıran
100 metre Türkiye şampiyonu eski milli atletimiz Arzu Uyar Demirkıran, İzmit’in gelini unvanından daha da öteye geçerek, şampiyon sporcuların kondisyoneri olarak ön plana çıkıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.