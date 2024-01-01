- Dünya

İran'da 5 kişi idam edildi...

İran'da "silahlı soygun" suçundan yargılanan 5 kişi idam edildi. Polis elbisesi giyerek de soygun yapan söz konusu kişilerin, "çete halinde silahlı soygun, yolları güvensiz hale getirmek, halk arasında korkuya sebep olma, halkın malına zarar verme" suçlarından yargılandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
İran'da 5 kişi idam edildi... mask

İran'ın Elborz eyaletinde "silahlı soygun" suçlamasıyla yargılanan 5 kişi idam edildi.

Yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, ülkenin farklı eyaletlerinde 14 silahlı soygun olayına karışan 5 kişinin idam cezasının, Kerece Merkez Cezaevinde infaz edildiğini duyurdu.

Haberde, söz konusu kişilerin soygunda ateşli ve ateşsiz silahlar kullandıkları, 4'ü hayvan hırsızlığı olmak üzere toplam 14 soygun olayında, ülkenin farklı yerlerinde tır ve kamyonların yolunu kesip yüklerini çaldıkları, soygun esnasında biri engelli olmak üzere 3 kişinin kulağını kestikleri belirtildi.

Polis elbisesi giyerek de soygun yapan söz konusu kişilerin, "çete halinde silahlı soygun, yolları güvensiz hale getirmek, halk arasında korkuya sebep olma, halkın malına zarar verme" suçlarından yargılandığı kaydedildi.

Yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan itirazın yüksek mahkemede değerlendirildiği ve yerel mahkemenin kararının orada da onandığını aktarıldı.

01 Oca 2024 - 13:16 - Dünya

Muhabir  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.504.515 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL