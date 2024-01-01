Sabah baş ağrısıyla uyananlara İbn-i Sina önerisi

Baş ağrısının şifasını yüzyıllar önce yazan İbn-i Sina bundan kurtulmak için birkaç yöntemin olduğunu belirtiyor. Sabahları baş ağrısıyla uyananlar İbn-i Sina'nın yöntemlerini deneyebilir.
İbn-i Sina, baş ağrısının sinir sisteminden kaynaklı meydana geldiğini ancak şiddet artıkça da sinir sisteminin hasar aldığını belirtiyor. Sizler için İbn-i Sina'nın baş ağrılarına dair kesin şifasını haberin detayına ekledik.
İBN-İ SİNA'DAN BAŞ AĞRISINI YOK EDEN YÖNTEMLER
İbn-i Sina karanlık bir yerde kuru nane yakılıp başın iki şakak kısmına baskı yapılarak ovalanmasını tavsiye etti. Nane kokusu da solunum yoluyla sinirlerin yatıştırır.
Bu sırada ise bir kovanın yarısını sıcak suyla doldurun. İçine 1 su bardağı kadar limon suyu ilave edin. Ardından ayaklarınızı içinde bekletin. Bu yöntemler baş ağrısını bitirdiği gibi yeniden meydana gelmemesini de sağlar.
Ayrıca İbn-i Sina melisa ve papatya çaylarının günde bir defa tüketilmesini tavsiye eder. Şiddetli baş ağrısı çekenler için bu çaylar ağrıları anında dindirir.
Kaynak: AKŞAM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.