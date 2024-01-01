Haşim Arda ve Rayane Aabid tamam İbrahim Yılmaz, Leroy Fer, A.Parmak sırada

Ayrıca Yeşil Siyahlılar, Abdulkadir Parmak, Leroy Fer ve gol kralı İbrahim Yılmaz ile de görüşme halinde bulunuyor.

İbrahim Yılmaz Kimdir?

Doğum tarihi/Yaş: 6 Şub 1994 (29)

Doğum yeri: Istanbul

Boy:1,84 m

Uyruk: Türkiye

Mevki:Forvet - Santrafor

Güncel kulüp: Kulüpsüz

Haşim Arda Sarman kimdir?

Ülke: Turkiye

Doğum Tarihi: 24 Ocak 2003 (21)

Pozisyon: Defans

Bu sezon ilk 11'de 5 maça çıkan Hasim Arda Sarman, 1 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Hasim Arda Sarman, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

Rayane Aabid kimdir?

Rayane Aabid (d. 19 Ocak 1992- 32), Hatayspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Fas kökenli Fransız futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Amiens kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Béziers, Paris FC, Paris FC II ve Hatayspor kulüplerinde oynadı.

1,78 m. boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon Euro olarak ifade ediliyor.

Abdulkadir Parmak kimdir?

Doğum tarihi/Yaş:28 Ara 1994 (29)

Doğum yeri:Trabzon

Uyruk: Türkiye

Mevki:Orta saha - Merkez Orta Saha

Güncel kulüp: Sivasspor

Leroy Fer kimdir?

Leroy Johan Fer, Hollandalı futbolcudur. Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da oynamaktadır.

Doğum: 5 Ocak 1990 (33 yıl yaşında), Zoetermeer, Hollanda

Şu andaki takımı: Alanyaspor (#8 / Orta Saha)

