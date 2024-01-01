Haşim Arda ve Rayane Aabid tamam İbrahim Yılmaz, Leroy Fer, A.Parmak sırada

Ayrıca Yeşil Siyahlılar, Abdulkadir Parmak, Leroy Fer ve gol kralı İbrahim Yılmaz ile de görüşme halinde bulunuyor.
İbrahim Yılmaz Kimdir?
Doğum tarihi/Yaş: 6 Şub 1994 (29)
Doğum yeri: Istanbul
Boy:1,84 m
Uyruk: Türkiye
Mevki:Forvet - Santrafor
Güncel kulüp: Kulüpsüz
Haşim Arda Sarman kimdir?
Ülke: Turkiye
Doğum Tarihi: 24 Ocak 2003 (21)
Pozisyon: Defans
Bu sezon ilk 11'de 5 maça çıkan Hasim Arda Sarman, 1 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Hasim Arda Sarman, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.
Rayane Aabid kimdir?
Rayane Aabid (d. 19 Ocak 1992- 32), Hatayspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Fas kökenli Fransız futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2014 yılında Amiens kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Béziers, Paris FC, Paris FC II ve Hatayspor kulüplerinde oynadı.
1,78 m. boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon Euro olarak ifade ediliyor.
Abdulkadir Parmak kimdir?
Doğum tarihi/Yaş:28 Ara 1994 (29)
Doğum yeri:Trabzon
Uyruk: Türkiye
Mevki:Orta saha - Merkez Orta Saha
Güncel kulüp: Sivasspor
Leroy Fer kimdir?
Leroy Johan Fer, Hollandalı futbolcudur. Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da oynamaktadır.
Doğum: 5 Ocak 1990 (33 yıl yaşında), Zoetermeer, Hollanda
Şu andaki takımı: Alanyaspor (#8 / Orta Saha)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.