GÖZ-GÖZ AVA ÇIKTI

Başakşehir'den kanat oyuncusu Serdar Gürler ve Bulgar ekibi Botev Plovdiv'in golcüsü Antoine Baroan'ı gündemine alan sarı-kırmızılılar, iç transferde de hareketli günler geçirmeye başladı. Atınç Nukan, Ali Dere, Fıratcan Üzüm, Romal Palmer ve Kubilay Kanatsızkuş ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Sezon başında Samsunspor'dan kiralanan orta saha Celil Yüksel'in de, transfer yasağı cezası alan kulübüne geri dönebileceği dile getirildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov önümüzdeki günlerde takımdan ayrılacaklar ile ilgili Sportif Direktör Ivan Mance'ye bir rapor sunacak.