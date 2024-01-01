Başakşehir'den kanat oyuncusu Serdar Gürler ve Bulgar ekibi Botev Plovdiv'in golcüsü Antoine Baroan'ı gündemine alan sarı-kırmızılılar, iç transferde de hareketli günler geçirmeye başladı. Atınç Nukan, Ali Dere, Fıratcan Üzüm, Romal Palmer ve Kubilay Kanatsızkuş ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Sezon başında Samsunspor'dan kiralanan orta saha Celil Yüksel'in de, transfer yasağı cezası alan kulübüne geri dönebileceği dile getirildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov önümüzdeki günlerde takımdan ayrılacaklar ile ilgili Sportif Direktör Ivan Mance'ye bir rapor sunacak.
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GÖZ-GÖZ AVA ÇIKTI
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.