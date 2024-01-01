Paixao Şanlıurfa'da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ş.Urfaspor, Altay'dan ayrılan Portekizli golcü Paixao ile 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor'umuz Altay'dan forvet Paixao ile önümüzdeki yıl opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı" ifadeleri kullanıldı. 39 yaşındaki Portekizli santrfor, İzmir ekibinde 2018-19, 2019-20, 2020-21 ve 2022- 23'te gol kralı olmayı başardı.
Kaynak: FOTOMAÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.