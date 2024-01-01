Paixao Şanlıurfa'da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ş.Urfaspor, Altay'dan ayrılan Portekizli golcü Paixao ile 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor'umuz Altay'dan forvet Paixao ile önümüzdeki yıl opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı" ifadeleri kullanıldı. 39 yaşındaki Portekizli santrfor, İzmir ekibinde 2018-19, 2019-20, 2020-21 ve 2022- 23'te gol kralı olmayı başardı.

Kaynak: FOTOMAÇ