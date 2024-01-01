- Spor

IĞDIR FK'DAN 'BURAK SÜLEYMAN' ADIMI!

Iğdır FK, Sakaryaspor'dan Burak Süleyman'ı kadrosuna katmak istiyor

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
IĞDIR FK'DAN 'BURAK SÜLEYMAN' ADIMI! mask

Iğdır FK, Sakaryaspor'dan Burak Süleyman'ı kadrosuna katmak istiyor ancak Burak ailesinden uzakta olmamak istediğinden dolayı transferin zor olacağı görülüyor

01 Oca 2024 - 13:51 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.504.515 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL