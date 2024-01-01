14 Ocak’ta ikinci yarının ilk maçında Kocaelispor’u konuk edecek olan Manisa Tarzanı, teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaştıktan sonra kadrosunu iki süper lig futbolcusuyla takviye etti. Tarzan, dev maç öncesi Süper Lig ekibi Pendikspor'dan Murat Akça ve Çaykur Rizespor'dan Alberk Koç ile anlaştı.
- Spor
TARZANLAR'A SÜPER LİG'DEN 2 TAKVİYE!
Manisa FK Pendikspor'dan Murat Akça ve Çaykur Rizespor'dan Alberk Koç ile anlaştı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.