TARZANLAR'A SÜPER LİG'DEN 2 TAKVİYE!

14 Ocak’ta ikinci yarının ilk maçında Kocaelispor’u konuk edecek olan Manisa Tarzanı, teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaştıktan sonra kadrosunu iki süper lig futbolcusuyla takviye etti. Tarzan, dev maç öncesi Süper Lig ekibi Pendikspor'dan Murat Akça ve Çaykur Rizespor'dan Alberk Koç ile anlaştı.