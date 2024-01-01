İzmit Belediyesi yeni yılda da sağlıkçılar, polisler ve taksicileri unutmadı 

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları ve koordinatörleri yeni yılı çalışarak karşılayan itfaiye erlerini, hastane personelini, kolluk kuvvetleri ve taksicileri ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Tuncay Aşkın, Devrim Bal İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol sağlam, Eray bodur, Cem Serhat Dayanç, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Çubuklu görevi başında bulunan personelin yeni yılını kutladı.
HEDİYELERİ TAKDİM EDİLDİ
İzmit Belediyesi yöneticileri ziyaret programında emekçilere yeni yıl dileklerini iletirken özel hazırlanan hediyeleri de takdim ettiler. Sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri ve emekçiler gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi yöneticilerine teşekkürlerini iletti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.