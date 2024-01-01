- Gündem

İşte barajlarda son durum!

Kocaeli'de bulunan barajlarda doluluk oranlarındaki son durum nedir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İşte barajlarda son durum! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Son 2 gündür sabit

Başiskele’de bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı %64 olarak ölçüldü. An itibariyle 32.640.000 m3 su bulunuyor. Son günlerde sabit bir şekilde seyretmektedir.

Namazgah Barajı düşüşte

26 Aralık'tan bu yana hızlı bir düşüş sergileyen Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde %59 olarak ölçüldü. An itibariyle 13.280.000 m3 su bulunuyor. 
# Başiskele

01 Oca 2024 - 14:22 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.504.515 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL