İşte barajlarda son durum!

Son 2 gündür sabit

Başiskele’de bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı %64 olarak ölçüldü. An itibariyle 32.640.000 m3 su bulunuyor. Son günlerde sabit bir şekilde seyretmektedir.

Namazgah Barajı düşüşte

26 Aralık'tan bu yana hızlı bir düşüş sergileyen Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde %59 olarak ölçüldü. An itibariyle 13.280.000 m3 su bulunuyor.