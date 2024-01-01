Bu kentin asıl sarı fırtınası oydu: Şenol Koza

Park Cafe’deki söyleşilerim devam ediyor. Eski İzmitlilerin mekanı haline gelen Gülümse Çocuk Parkı Cafe’de Şenol koza ile hasret giderdik…

Şenol başladı söze:

“Hakan kardeşim, hatırlar mısın Bekirderespor’da genç takımda oynarken, yaşları dolanlara son seneleri diye kaptanlık bandını onlara verirdik. Kaptan olarak çıksınlar, onlar da bu duyguyu tatsınlar diye. Hey gidi günler. Dış sahada yağmurlu çamurlu havada maç sonu duşlar sıcak akmıyor diye Çenesuyu son duraktı… Oradan bir minibüs çevirip takımı Üçyoldaki sıhhi banyoya götürmüştüm kaptan olarak takımı. Faturayı Bekirderespor’a yazın demiştim. Yönetici Mustafa Aydın (Hafız) helal olsun Şenol’a, kaptan dediğin böyle olur demişti. Bir de Başaranspor maçında galibiyet golünü attığımda hepiniz bütün takım üstüme atlamıştı. En alttan bağırıyordum boğuluyorum ölüyorum. Kalkın üstümden diye. O maçtan sonra da yöneticiler bizi Bekirdere’de lokantaya yemeğe götürmüştü. Bekirderesporumuzu da bu yönden çok takdir ederim…”

Şenol bunları anlattıkça benim de anılar gözlerimde canlanıyor. Çaycı Ramazan, Ünal Dilek, Ersin Çelebi ile Bekirderesporlu yıllarımız. Gözlerim buğulandı elbette. Derinlere daldık gittik Park Cafe’de çaylarımızı yudumlarken…

Yenidoğanspor’da yöneticilik, antrenörlük yaptı. Yıllarca Kocaeli Kağıtspor, Bekirdere’de oynadıktan sonra da oynadığımı 2.Lig ekibi Uzunköprüspor’da mutul olmayınca bırakıp gitti. Şenol futbolculuk kariyerinden sonra Türk Bürosen’de 3 dönem yöneticilik yaptı. Trakya çocuğu. Cumhuriyetçi, Atatürkçü. Mücadeleden gelen bir muhacir hemşerim… Gerçek sarı fırtına oydu…

Şimdi tüm mesaisini Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olarak harcıyor. Balkan Yerleşkesi konusunda çok çalışıyor. Bu projeye çok önem veriyor. En büyük destekçisi de kendisi de bir Balkan Türkü olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, derneğin de üyesi olmuş…

Güzel bir İzmit akşamındaki söyleşimizde bunları konuştuk…

Şimdiki amatörün ve Kocaelispor’un durumuna içimizi çekerek hayıflandık…