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VER HAŞİM’İ AL ALİHAN’I!

İzmitli Faruk’un oğlu Rahmetli Arnavut İsmet’in torunu Haşim Arda Sarman yeniden yuvada…

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VER HAŞİM’İ AL ALİHAN’I! mask

KOCAELİSPOR DOĞRUYU YAPIYOR, KENDİ ÇOCUKLARINA DÖNÜYOR

Kocaelispor’da hayli yüksek olan yaş ortalaması hızla indirilmeye çabalanıyor. Fofana, Emir, Mert gibi genç oyuncular yavaş yavaş onbire monte edilirken, 28 olan yaş ortalamasının 24’e indirilmesi planlanıyor. Bu paralelde Faruk Sarman’ın oğlu Haşim Arda yuvaya döndürüldü. Alihan Kubalas ile takas edilen Haşim kente dönerken, Alihan da Ankara’ya gitti. Haşim alelacele kamp kadrosuna dahil edildi.
# Kocaelispor, Ankara

01 Oca 2024 - 14:43 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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