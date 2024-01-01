VER HAŞİM’İ AL ALİHAN’I!

KOCAELİSPOR DOĞRUYU YAPIYOR, KENDİ ÇOCUKLARINA DÖNÜYOR

Kocaelispor’da hayli yüksek olan yaş ortalaması hızla indirilmeye çabalanıyor. Fofana, Emir, Mert gibi genç oyuncular yavaş yavaş onbire monte edilirken, 28 olan yaş ortalamasının 24’e indirilmesi planlanıyor. Bu paralelde Faruk Sarman’ın oğlu Haşim Arda yuvaya döndürüldü. Alihan Kubalas ile takas edilen Haşim kente dönerken, Alihan da Ankara’ya gitti. Haşim alelacele kamp kadrosuna dahil edildi.