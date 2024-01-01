VER HAŞİM’İ AL ALİHAN’I!

KOCAELİSPOR DOĞRUYU YAPIYOR, KENDİ ÇOCUKLARINA DÖNÜYOR
Kocaelispor’da hayli yüksek olan yaş ortalaması hızla indirilmeye çabalanıyor. Fofana, Emir, Mert gibi genç oyuncular yavaş yavaş onbire monte edilirken, 28 olan yaş ortalamasının 24’e indirilmesi planlanıyor. Bu paralelde Faruk Sarman’ın oğlu Haşim Arda yuvaya döndürüldü. Alihan Kubalas ile takas edilen Haşim kente dönerken, Alihan da Ankara’ya gitti. Haşim alelacele kamp kadrosuna dahil edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.