Derince'de 155 m² arsa icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2022/263 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/263 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Kocaeli İli Derince İlçesi Çınarlı Mahallesi 2627 ada 11 parsel numaralı 155,00 m² alanlı "Arsa" nitelikli taşınmaz, Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde yer almaktadır. İlçe merkezinde Belediye binasına yakın konumda olup, Cephe aldığı Denizciler Caddesi ilçenin ticari olarak ana arterlerindendir. Cadde boyunca resmi kurumlar, özel sağlık kurumları, işyerleri, ofisler konumlanmıştır. Bölge araç ve yaya trafiği yönünden yoğundur. D-100 Karayoluna ikinci parsel konumunda ve Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir. Parsel düzgün dörtgen şeklinde, düz arazi yapısındadır. Özel hastane karşısındadır. Üzeri boş halde olup araçlar park etmiş haldedir. Derince Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göreparsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında "Ayrık Nizam 3 Kat imarlı T1 Ticaret Alanı" kalmaktadır.

Adresi : Çenedağ Mahallesi Denizciler CaddesiDerince / KOCAELİ

Yüzölçümü : 155 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu: Yukarıda belirtildiği gibi

Kıymeti : 1.937.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/03/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 10:10

01/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.