Dilovası'nda 2534 m² tarla (hisseli) satılık

2021/3095 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/3095 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili Dilovası ilçesi Tavşancıl-1 Mahallesi 496 ada, 4 nolu parsel, 2.534,11 m² yüzölçümlü bağ ve kirazlık vasıflı ana taşınmazın borçluya ait 3/24'lük hissesi. Taşınmaz şehir merkezine uzak olup bulunduğu konum itibariyle organize sanayi bölgelerine yakındır.
Adresi : Tavşancıl Mah, 496 Ada, 4 Nolu Parsel Dilovası / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.534,11 m2 (ana taşınmaz)
İmar Durumu:Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının 02/07/2019 tarih ve 66 sayılı ile onaylanan Tavşancıl gelişme alanı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında konut alanında, yolda ve parkta kalmaktadır. Emsal:0.30, Yükseklik 2 kattır.
Kıymeti : 633.527,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 27/04/2015 tarihli ve 1118 yevmiye sayılı "imar düzenlemesine alınmıştır" şerhi mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 10:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:57
21/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.