Philippe Keny konusunda iyice işler kızıştı. Kocaelispor’da Philippe Keny’i listenin başına aldı.Böylece 1.Ligde Göztepe, Bandırmaspor ,Şanlıurfaspor ve Kocaelispor Keny’i takımlarına kazandırmaya çalışacak. Ayrıca Kocaelispor Hakan Arslan içinde nabız yokluyor.
01 Oca 2024 - 14:55- Spor Güncelleme:
KENNY BİLMECESİ...
Başkan Engin Koyun ilgilenmiyoruz dedi... Kulislerde 7 takım içinde Kocaelispor da yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat - Karagümrükten ayrılan shukurov boşta bakılmalı bu ligi kaldırcak topçu hemde yabancı kontejanıda değil
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.