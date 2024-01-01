01 Oca 2024 - 14:55- Spor G:

KENNY BİLMECESİ...

Başkan Engin Koyun ilgilenmiyoruz dedi... Kulislerde 7 takım içinde Kocaelispor da yer alıyor.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
KENNY BİLMECESİ... mask

Philippe Keny konusunda iyice işler kızıştı. Kocaelispor’da Philippe Keny’i listenin başına aldı.Böylece 1.Ligde Göztepe, Bandırmaspor ,Şanlıurfaspor ve Kocaelispor Keny’i takımlarına kazandırmaya çalışacak. Ayrıca Kocaelispor Hakan Arslan içinde nabız yokluyor.
# Kocaelispor

01 Oca 2024 - 14:55 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Murat - Karagümrükten ayrılan shukurov boşta bakılmalı bu ligi kaldırcak topçu hemde yabancı kontejanıda değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 17:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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