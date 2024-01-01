Kocaeli yeni yıla “Merhaba” dedi

2023’e veda edip 2024’e ‘hoş geldin’ diyen Kocaelili’ler bu sene de barlara, teknelere ve balıkçı restoranlarına akın etti. Akşam 19.00 sularında barlar sokağında başlayan yoğunluk gece saat 03.30’a kadar sürdü. 262 Live, Moody Retro, VOQ ve birçok barda vatandaşlar yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı.

MEKANLAR DOLDU TAŞTI

Gecenin en çok tercih edilen yerlerinden bir diğer yer ise İzmit Marina’da bulunan balıkçı lokantaları ve tekneler oldu. Vatandaşlar yoğun talep gösterirken, katılımcılar unutulmayacak bir gece yaşadı. Mekanlar hem arkadaş gruplarını hem de çiftleri ağırlarken fasıl eşliğinde yeni yıla ‘Merhaba’ dedi.

EMNİYETTEN SIKI DENETİM

Yılbaşı etkinliklerinde herhangi bir olumsuzluk olmaması için Kocaeli Emniyeti gecenin geç saatlerine kadar sokaklarda asayişi sağlamak adına birçok çalışma yaptı. Denetimlerin en yoğun olduğu yerlerin başında Halkevi’nde yapılan alkol kontrolü oldu.