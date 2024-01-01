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Ozan Tufan ve Hull City zirvede!

Championship'te Hull City, Ozan Tufan'ın gol krallığında zirveye yükseldiği maçta Bristol City ile 1-1 berabere kaldı.

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Ozan Tufan ve Hull City zirvede! mask

Hull City, İngiltere Championship'in 4. hafta mücadelesinde Bristol City'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Ozan Tufan'ın 17. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda Bristol City, 62. dakikada Nakhi Wells'le eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarde başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Milli oyuncumuz bu sezon ligde attığı gol sayısını 4'e yükselterek gol krallığında zirveye yerleşirken 61'de yerini Oscar Estupinan'a bıraktı.

Maç fazlasıyla ve 7 puanla 5. sıraya yükselen Hull City, haftaya Leicester City deplasmanına çıkacak. 5 puandaki Bristol City ise Swansea'ye konuk olacak.

01 Oca 2024 - 15:26 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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