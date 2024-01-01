Ozan Tufan ve Hull City zirvede!

Hull City, İngiltere Championship'in 4. hafta mücadelesinde Bristol City'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Ozan Tufan'ın 17. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarıda Bristol City, 62. dakikada Nakhi Wells'le eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarde başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.
Milli oyuncumuz bu sezon ligde attığı gol sayısını 4'e yükselterek gol krallığında zirveye yerleşirken 61'de yerini Oscar Estupinan'a bıraktı.
Maç fazlasıyla ve 7 puanla 5. sıraya yükselen Hull City, haftaya Leicester City deplasmanına çıkacak. 5 puandaki Bristol City ise Swansea'ye konuk olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.