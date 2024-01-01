"10 yıl önce bugünleri hayal bile edemezdim"

DÜNYA LİSELERDE İKİNCİLİK ALDI

İlk büyük başarısını 2011'de Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda ikincilik madalyasını göğsüne takarak yaşadı. Bugün Millî Takımımızın vazgeçilmez stoperi ve Kadın Ligi'nin en tecrübeli oyuncularından biriyle kariyer hikâyesiyle paralel giden kadın futbolunun yükselişini konuşan TFF’nin resmi yayın organı Tam Saha dergisi, nefis bir röportaj yayınladı. “Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 11 Haziran 1994'te doğmuşsun. Aileni tanıyabilir miyiz?” sorusuna yanıt everen Gülbin Hız, “Söylediğiniz gibi, Kocaeliliyiz. Annem hâlâ orada yaşıyor. Babamı 2.5 yıl önce kaybettik. 6 kardeştik ama bir ablam kanser sebebiyle vefat etti. Yolumuza beş kardeş olarak devam ediyoruz. Ben evin en küçüğüyüm. Kardeşlerimin hepsi evlenip barklandı. Evlenmeyen bir ben kaldım” dedi.

RÖPORTAJIN TAMAMI TAM SAHA DERGİSİ’NDE…