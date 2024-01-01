"10 yıl önce bugünleri hayal bile edemezdim"

DÜNYA LİSELERDE İKİNCİLİK ALDI
İlk büyük başarısını 2011'de Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda ikincilik madalyasını göğsüne takarak yaşadı. Bugün Millî Takımımızın vazgeçilmez stoperi ve Kadın Ligi'nin en tecrübeli oyuncularından biriyle kariyer hikâyesiyle paralel giden kadın futbolunun yükselişini konuşan TFF’nin resmi yayın organı Tam Saha dergisi, nefis bir röportaj yayınladı. “Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 11 Haziran 1994'te doğmuşsun. Aileni tanıyabilir miyiz?” sorusuna yanıt everen Gülbin Hız, “Söylediğiniz gibi, Kocaeliliyiz. Annem hâlâ orada yaşıyor. Babamı 2.5 yıl önce kaybettik. 6 kardeştik ama bir ablam kanser sebebiyle vefat etti. Yolumuza beş kardeş olarak devam ediyoruz. Ben evin en küçüğüyüm. Kardeşlerimin hepsi evlenip barklandı. Evlenmeyen bir ben kaldım” dedi.
RÖPORTAJIN TAMAMI TAM SAHA DERGİSİ’NDE…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.