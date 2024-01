Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi’nde her an bir cinayet işlenebilir: Uyarıyoruz

Her gün 5-6 kez şoför kavgasının yaşandığı bu daracık mahallede, Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası bir türlü önlem almazken, mahallelinin isyanına da kulak asmıyor ve resmen cinayete zemin hazırlıyor. Gelişigüzel sağa sola park eden araçlar yüzünden 3 milyon liralık tarihi Portakal Hafız Konağı cayır cayır yanarken, sağa sola bırakılmış araçlar yüzünden itfaiye uzun süre yangına müdahale edememişti. Araçlar yolu kapatınca itfaiye de sokağa 1 saat sonra girebildi. Bunun yanı sıra, mahallenin yaşlı sakinleri hastalandığında ambulans sokaklara giremediğinden, hastalar kış ayazında sedyelerle ambulansa taşındı. Ambulansından itfaiyesine, hatta trafik polislerine kadar sokağa kimse girmek bile istemiyor. Her gün hatalı park eden en az iki aracın kapısına, tamponuna, çamurluklarına vuran vurana… Temizlik işçileri de çöp kamyonlarını sokağı sokamamaktan şikayetçi. Yusuf Şen Sokak bayırı da kuzeyden güneye tek yön çalışırken, Akçacamii karşısında sağa dönülmez levhasına rağmen bir sürü araç yasağı çiğneyip sağdan yukarı tırmanıyor ve bayırın başında kalınca da leş gibi gaz kokularını evlere salıyor… Vatandaş göz göre göre zehirleniyor. Mahalle halkı defalarca şikayet dilekçesi verdiği Ulaşım’dan sonuç alamıyor. Artık bıçak kemiğe dayandı ve her an bir eylem yapılması bekleniyor.

*

www.kocaeligazetesi.com.tr’de yayınlanan bu yazıya yapacağınız yorumlar, ayrıca bu köşede yayınlanacaktır.