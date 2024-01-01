01 Oca 2024 - 15:57- Siyaset G:

Kocaelispor Antalya’ya uçuyor

Kocaelispor, devre arası tatili için yılın ikinci gününde yarın yola çıkıyor. 9.55 uçağıyla Antalya’ya uçacak kafilemiz, akşam 17.00’de kamptaki ilk idmanını gerçekleştirecek.

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Kocaelispor Antalya’ya uçuyor mask
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14 Ocak Pazar günü 13.30’da başlayacak maçta Manisa Tarzanı’na konuk olacak ekip, burada şeytanın bacağını kırmak istiyor.

2023-24 SEZONU TRENDYOL 1.LİG İLK YARI PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

Eyüpspor

17

14

0

3

46

15

+31

42

2

KOCAELİSPOR

17

10

3

4

29

20

+9

33

3

Göztepe

17

10

2

5

26

12

+14

32

4

Sakaryaspor

17

9

5

3

28

18

+10

32

5

Bandırma

17

8

5

4

23

15

+8

29

6

Bodrumspor

17

8

5

4

23

13

+10

29

7

Çorum FK

17

8

3

6

30

18

+12

27

8

Gençlerbirliği

17

7

6

4

19

19

0

27

9

Ümraniye

17

6

4

7

19

21

-2

22

10

Boluspor

17

6

4

7

13

19

-6

22

11

Manisa FK

17

4

7

6

20

18

+2

19

12

Erzurum FK

17

4

7

6

17

20

-3

19

13

Keçiörengücü

17

5

4

8

15

22

-7

19

14

Adanaspor

17

6

1

10

16

25

-9

19

15

Şanlıurfa

17

3

7

7

11

23

-12

16

16

Tuzlaspor

17

4

4

9

16

29

-13

16

17

Giresun

17

2

3

12

11

29

-18

9

18

Altay

17

3

2

12

10

36

-26

8

17.HAFTA TOPLU SONUÇLARI:

 

18.HAFTA PROGRAMI:

# Kocaelispor

01 Oca 2024 - 15:57 - Siyaset

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